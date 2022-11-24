. Ноябрьское новолуние 24 ноября 2022 года: как загадать желание, какие вещи являются важными, что можно и что запрещено делать в роковые сутки

Новолуние, которое произойдет 24 ноября 2022 года станет одним из мощных лунных событий. В это время каждый желающий сможет изменить свою жизнь и для этого нужно знать, что крайне важно сделать в данное время, а что делать запрещено.

Как загадать желание в новолуние 24 ноября 2022 года

Период новолуния является благоприятным для внесения положительных перемен в свою жизнь. Все это может быть доступно при помощи загаданных желаний.

Чтобы загаданное желание исполнилось, необходимо подбирать время, когда Луна более освещена. В это время необходимо смотреть на спутник Земли и вслух говорить о своем желании. Сразу после сказанного, необходимо лечь спать.





Есть еще один способ, для этого потребуется поставить на подоконник свечу таким образом, чтобы Луна отражалась в ее пламени. Затем нужно три раза громко произнести слово, которое будет вызывать ассоциацию с загаданным желанием.

Кроме того, можно написать желание на листке бумаги. Важно описать его во всех деталях и подробностях. Затем листок с написанным желанием сжигается, а пепел закапывается в землю в течение суток.

Чтобы не сжигать листочек с желанием, с него можно сделать самолетик и запустить из окна. Если на следующий день его не будет на месте приземления, то желание обязательно исполнится, в противном случае, стоит попробовать загадать его еще раз в следующее новолуние.

Листок с написанным желанием еще можно поместить в тару с водой на всю ночь, чтобы он там растворился. После этого, данной водой потребуется полить растение. Как только цветок начнет расти, желание обязательно сбудется.

Какие дела являются важными и что запрещено делать в новолуние 24 ноября 2022 года

В период новолуния слишком активной становится мыслительная деятельность. Именно в это время все люди лучше воспринимают вопросы и задачи, которые касаются мыслительного процесса.





В новолуние лучше всего будут решаться вопросы касающиеся юриспруденции. Самым удачным станет создание юрлица. Любые вопросы бюрократии будут идти легко и просто. Многие вопросы будут решаться даже без участия человека.

Осторожность необходимо проявлять в решении земельных вопросов, потому что может «вылезти» много подводных камней.

В этот период времени так же может сильно обостриться интуиция, поэтому всем необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу. Не исключено, что именно он подскажет, как защитить себя от неудач.

На этот день не желательно планировать дальние поездки, поскольку на пути может появиться много трудностей и препятствий. Именно поэтому лучше всего побыть дома, а все важные встречи и деловые поездки перенести на другое, более благоприятное время.

Не следует браться за выполнение сложной и требующей повышенного внимания работы, потому что успеха она точно не принесет.

В период новолуния люди могут приступать к занятию спортом, у них все будет хорошо получаться.

Те, кто давно собирался отказаться от вредных привычек, но все никак не могли начать вести здоровый образ жизни, новолуние станет благоприятным днем для этого.





Это время так же считается удачным для новых начинаний, поскольку они станут прибыльными и успешными.

Новолуние может неблагоприятно повлиять на вспыльчивых и агрессивных людей, поэтому им необходимо обходить стороной любые конфликты и не встревать в ссоры.