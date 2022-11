. О Рианне снимут документальный фильм

Вадим Карасев

Apple TV+ выпустит документальный фильм о возвращении Рианны на сцену

Платформа Apple TV+ снимет документальный фильм о барбадосской певице Рианне. Об этом пишет The Sun.

В настоящий момент стороны заключают сделку о выпуске картины. Фильм расскажет о жизни исполнительницы, а также о ее возвращении на сцену в 2023 году. Сумма сделки не раскрывается. Как отмечает издание, речь идет о нескольких миллионов долларов.

В фильм войдут съемки во время репетиций выступления певицы в преддверии Супербоула. На нем Рианна должна выступить 12 февраля 2023 года в американском штате Аризона.

В конце октября нынешнего года Рианна выпустила первую за шесть лет песню Lift Me Up. Композиция вышла в качестве саундтрека к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда». Предыдущий трек Sledgehammer к картине «Стартрек: Бесконечность» Рианна записала в 2016 году. В 2017-м певица также выпускала совместные композиции с Фьючером (Selfish), N.E.R.D. (Lemon), DJ Khaled (Wild Thoughts), Кендриком Ламаром (Loyalty) и PartyNextDoor (Believe It).

Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. После его релиза Рианна приостановила свою сольную музыкальную карьеру, посвятив себя бизнесу.

