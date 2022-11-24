. Объявилась любовница Юрия Шатунова

Девушка заявила, что состояла в любовной связи с певцом Юрием Шатуновым. Ксения Грин шокировала общественность неожиданным заявлением о Юрие Шатунове. Артистка заверила, что полтора года состояла в любовных отношениях с певцом, который скончался 23 июня 2022 года. Девушку не смущало, что артист был женат на протяжении пятнадцати лет и считался примерным семьянином.«Мы встречались с Юрой до самой его смерти. Шатунов был очень классным парнем, щедрым. Мне с ним было очень здорово. Мы намеренно не демонстрировали свои отношения перед публикой. Юра не любил светиться, да и я тоже», — заявила Ксения Prozvezd. Вдова Шатунова Светлана пока не отреагировала на откровения Грин.