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Объявилась любовница Юрия Шатунова

Объявилась любовница Юрия Шатунова
Девушка заявила, что состояла в любовной связи с певцом Юрием Шатуновым. Ксения Грин шокировала общественность неожиданным заявлением о Юрие Шатунове. Артистка заверила, что полтора года состояла в любовных отношениях с певцом, который скончался 23 июня 2022 года. Девушку не смущало, что артист был женат на протяжении пятнадцати лет и считался примерным семьянином.
«Мы встречались с Юрой до самой его смерти. Шатунов был очень классным парнем, щедрым. Мне с ним было очень здорово. Мы намеренно не демонстрировали свои отношения перед публикой. Юра не любил светиться, да и я тоже», — заявила Ксения Prozvezd. Вдова Шатунова Светлана пока не отреагировала на откровения Грин.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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