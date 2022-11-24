. Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться

Вадим Карасев

Журналист Андрей Караулов сообщил, что не собирается скрываться из-за объявления в розыск

Журналист и телеведущий Андрей Караулов, объявленный МВД России в розыск по делу о клевете на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, отказался скрываться. Его слова передает ТАСС.

Караулов сообщил, что не собирается скрываться из-за объявления в розыск. Как уточнил журналист, вернуться в Россию ему пока не позволяют врачи.

В беседе с SHOT телеведущий рассказал, что находится на лечении в Дубае и скоро ему предстоит операция. Он добавил, что у него статус свидетеля.