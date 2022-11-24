. Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане

Вадим Карасев

Очевидец рассказал о громком звуке, сопровождавшем падение параплана в Краснодарском крае

Параплан, рухнувший на машину в Хадыженске Краснодарского края, наклонился вниз и начал резко снижаться по спирали, рассказали «Ленте.ру» очевидцы. Они также сообщили о громком звуке, сопровождавшем падение — многие подумали, что произошло ДТП.

«Я стояла на остановке. Сначала было все хорошо, потом параплан резко наклонился вниз и падал к земле как по спирали, это все так быстро произошло, — сказала очевидица Светлана (имя изменено — прим. «Ленты.ру»). — Звуков я не слышала и криков тоже, может, из-за того, что стояла около дороги».

Другой очевидец, Сергей, рассказал о громком звуке, сопровождавшем падение.

«Говорят, были мужчина и подросток. Оба погибли. Там сейчас скорая, пожарные. Звук был очень громкий, подумали, что какой-то взрыв или авария», — поделился мужчина.

24 ноября параплан с мотором упал на автомобиль в городе Хадыженск на Кубани, в результате происшествия погибли пилот и пассажир. На месте работают сотрудники экстренных служб, другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.