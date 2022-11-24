. Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане

Очевидцы рассказали об упавшем на машину парапланеОчевидец рассказал о громком звуке, сопровождавшем падение параплана в Краснодарском крае

Параплан, рухнувший на машину в Хадыженске Краснодарского края, наклонился вниз и начал резко снижаться по спирали, рассказали «Ленте.ру» очевидцы. Они также сообщили о громком звуке, сопровождавшем падение — многие подумали, что произошло ДТП.

«Я стояла на остановке. Сначала было все хорошо, потом параплан резко наклонился вниз и падал к земле как по спирали, это все так быстро произошло, — сказала очевидица Светлана (имя изменено — прим. «Ленты.ру»). — Звуков я не слышала и криков тоже, может, из-за того, что стояла около дороги».

Другой очевидец, Сергей, рассказал о громком звуке, сопровождавшем падение.

«Говорят, были мужчина и подросток. Оба погибли. Там сейчас скорая, пожарные. Звук был очень громкий, подумали, что какой-то взрыв или авария», — поделился мужчина.

24 ноября параплан с мотором упал на автомобиль в городе Хадыженск на Кубани, в результате происшествия погибли пилот и пассажир. На месте работают сотрудники экстренных служб, другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять
А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять
Шойгу обсудил зерновую сделку с министром обороны Турции
Шойгу обсудил зерновую сделку с министром обороны Турции
Ивлеева призналась в желании расплакаться и убежать со съемок «Что было дальше?»
Ивлеева призналась в желании расплакаться и убежать со съемок «Что
Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане
Очевидцы рассказали об упавшем на машину параплане
В России рекордно подешевел iPhone 14
В России рекордно подешевел iPhone 14
Любить, улыбаться и мириться с недостатками: привычки, которые помогут вам быстрее привлечь в жизнь любовь
Любить, улыбаться и мириться с недостатками: привычки, которые
Бородина проиграла Ольге Бузовой, но оставить Дом-2 пока не готова
Бородина проиграла Ольге Бузовой, но оставить Дом-2 пока не готова
Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии
Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии
Любовь Успенская имеет свой спа-салон прямо в загородном доме
Любовь Успенская имеет свой спа-салон прямо в загородном доме
Дизайнер пожалел Вячеслава Зайцева
Дизайнер пожалел Вячеслава Зайцева
С Димы Билана требуют огромную сумму за покосившийся домик в деревне
С Димы Билана требуют огромную сумму за покосившийся домик в деревне
Иноагентам запретили служить в МВД и проводить митинги
Иноагентам запретили служить в МВД и проводить митинги

Топ на сегодня

Советы по покупке квартиры в Турции: что нужно знать?
Советы по покупке квартиры в Турции: что нужно знать?
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
В США раскрыли план Путина по Украине на зиму
Выдуманный фильм о русском мафиози «Гончаров» стал мемом в сети
Выдуманный фильм о русском мафиози «Гончаров» стал мемом в сети
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на
ТОП-10 самых необычных аквапарков мира
ТОП-10 самых необычных аквапарков мира

Еще по теме

Очевидец авиакатастрофы Ту-154 рассказал подробности крушения
Очередная авария в Донецке: в центре сбили человека
Под Ярославлем при крушении параплана погиб человек
Очевидец рассказал о пожаре в ночном клубе Костромы