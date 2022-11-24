. Ольга Бузова пошла по второму кругу

36-летняя певица и ведущая Ольга Бузова была замечена на свидании со своим бывшим. Артистка, похоже, отчаялась найти новую любовь и задумалась о том, чтобы воскресить старую. Так решили поклонники певицы, заметившие ее накануне вечером в шикарном ресторане в обществе ее экс-возлюбленного Романа Гриценко. Очевидцы рассказали, что парочка заняла столик в укромном месте и мило беседовала весь вечер, наслаждаясь закусками и коктейлями. Встреча явно была не рабочей, но продолжения не последовало, потому что из заведения, расположенного в «Москва-Сити», Бузова уехала одна. «Счет в заведении закрывал мужчина, из нашего кафе Бузова и ее спутник вышли в обнимку, но разъехались порознь, насколько мы видели», — сообщили сотрудники ресторана.Между тем публика прекрасно помнит, какие бурные страсти кипели между Ольгой и Романом несколько лет назад на проекте «Дом-2», где Гриценко принимал участие. В то время певица уже развелась с Дмитрием Тарасовым, поэтому блондин предпринял попытку завоевать сердце звезды. Однако Бузова не торопилась сдаваться, поскольку подозревала молодого человека в неискренности, несмотря на его многочисленные признания, сюрпризы и подарки. Второй раз Гриценко отважился покорить Ольгу в шоу «План Б», но и там певица не стала давать Роману шанс. Однако, судя по всему, экс-участник телестройки оказался самым упорным из поклонников артистки, и, возможно, его третья попытка увенчается успехом, пишет StarHit. Между тем фанаты Бузовой не в восторге от ее общения с Гриценко и призывают артистку не наступать вновь на те же грабли, ведь Роман уже предавал ее доверие.