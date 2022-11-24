. Ольга Бузова пошла по второму кругу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова пошла по второму кругу

Ольга Бузова пошла по второму кругу
36-летняя певица и ведущая Ольга Бузова была замечена на свидании со своим бывшим.   Артистка, похоже, отчаялась найти новую любовь и задумалась о том, чтобы воскресить старую. Так решили поклонники певицы, заметившие ее накануне вечером в шикарном ресторане в обществе ее экс-возлюбленного Романа Гриценко. Очевидцы рассказали, что парочка заняла столик в укромном месте и мило беседовала весь вечер, наслаждаясь закусками и коктейлями. Встреча явно была не рабочей, но продолжения не последовало, потому что из заведения, расположенного в «Москва-Сити», Бузова уехала одна. «Счет в заведении закрывал мужчина, из нашего кафе Бузова и ее спутник вышли в обнимку, но разъехались порознь, насколько мы видели», — сообщили сотрудники ресторана.
Между тем публика прекрасно помнит, какие бурные страсти кипели между Ольгой и Романом несколько лет назад на проекте «Дом-2», где Гриценко принимал участие. В то время певица уже развелась с Дмитрием Тарасовым, поэтому блондин предпринял попытку завоевать сердце звезды. Однако Бузова не торопилась сдаваться, поскольку подозревала молодого человека в неискренности, несмотря на его многочисленные признания, сюрпризы и подарки. Второй раз Гриценко отважился покорить Ольгу в шоу «План Б», но и там певица не стала давать Роману шанс. Однако, судя по всему, экс-участник телестройки оказался самым упорным из поклонников артистки, и, возможно, его третья попытка увенчается успехом, пишет StarHit. Между тем фанаты Бузовой не в восторге от ее общения с Гриценко и призывают артистку не наступать вновь на те же грабли, ведь Роман уже предавал ее доверие.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

Последние новости

Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»
Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation
Объявилась любовница Юрия Шатунова
Объявилась любовница Юрия Шатунова
Ольга Бузова пошла по второму кругу
Ольга Бузова пошла по второму кругу
Все суперлуния 2023 года
Все суперлуния 2023 года
Анастасия Решетова вспомнила, как чуть не погибла, будучи беременной
Анастасия Решетова вспомнила, как чуть не погибла, будучи беременной
Красивая азиатская модель
Красивая азиатская модель
Судьба им благоволит: женщины с какими именами попали в «белый список» Вселенной
Судьба им благоволит: женщины с какими именами попали в «белый
Настя Ивлеева едва не разревелась, когда речь зашла о ее половых органах
Настя Ивлеева едва не разревелась, когда речь зашла о ее половых
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам
Василиса Володина дала магический совет юношам и девушкам
Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не скользила
Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России

Топ на сегодня

День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2022 года: традиции и приметы
День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2022 года: традиции
Скарлетт Йоханссон - 38: самые известные фото актрисы, которую называли "лучшая грудь Голливуда" (21 фото)
Скарлетт Йоханссон - 38: самые известные фото актрисы, которую
Произошел взрыв на въезде в Иерусалим
Произошел взрыв на въезде в Иерусалим
Европейские страны снизили потребление российского газа
Европейские страны снизили потребление российского газа
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube

Еще по теме

Ольга Бузова иронично отнеслась к изменам Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова приблизилась к черте бедности
Ольга Бузова попала в объятия Дмитрия Нагиева
Ольга Бузова и Батрутдинов записали видео со своего московского свидания