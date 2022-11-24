. Ольга Бузова в страстном поцелуе утащила фаната за кулисы
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Ольга Бузова в страстном поцелуе утащила фаната за кулисы

Ольга Бузова в страстном поцелуе утащила фаната за кулисы
Концерт певицы и ведущей Ольги Бузовой закончился полной неожиданностью. В последнее время личная жизнь Ольги Бузовой бурлит как никогда. То звезда заявляет, что родила бы ребенка от Сергея Лазарева или JONY, то отправляется на свидание с ухажером из «ДОМа-2». А минувшим вечером звезда позволила поклоннику выразить любовь уж слишком ярко. Вчера Ольга Бузова отыграла концерт в Минске. Экс-ведущая «ДОМа-2» с нетерпением ждала встречи с фанатами, и они, конечно же, тоже были в нетерпении. Среди поклонников был мужчина, который подготовил для кумира букет роз. Он поднялся к Ольге на сцену, хотел вручить цветы, но тут же закрыл ими их лица. Очевидцы поступка неизвестного уверяют, что они умудрились спрятать от глаз зрителей поцелуй!
Некоторое время Бузова и ее фанат крепко обнимались, а после этого постепенно стали двигаться за кулисы. Блондинка на протяжении нескольких минут держала его за шею и спину. Она пыталась что-то сказать слушателям, но никто не смог разобрать ее речь. Очевидно, что в этот момент звезда была счастлива. Ольга никогда не жаловалась на отсутствие ухажеров. Артистку постоянно подозревают в романах. Однако Бузова уверяет, что сама объявит, когда найдет того самого. «Вот так и живем. Один не дослышал, второй не довидел, третий не допонял, четвертый досочинял… Обращаюсь ко всем журналистам, блогерам, моим поклонникам и, особенно, моим антифанам. Верьте только своим глазам и ушам! И Ольге Бузовой! И моим социальным сетям! Давайте все вместе будем делать мир добрее, без сплетен и домыслов!» — делилась она.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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