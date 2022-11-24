. Останина назвала причину высоких цен на детские товары
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Останина назвала причину высоких цен на детские товары

Останина назвала причину высоких цен на детские товары

Под предлогом того, что дальнейшее расширение линейки товаров с льготным НДС приведет к увеличению выпадающих доходов бюджета, Минфин не выходит с такой инициативой и не поддерживает производителей. На это указала председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с «Парламентской газетой».

Депутат рассказала, что, например, на тетради объемом 12-24 листа НДС составляет 10 процентов. А если 48 и больше листов — 20 процентов.

«В этой связи появляется вопрос родителя, который покупает у одного и того же производителя, с тем же качеством, «почему?», — прокомментировала Останина. — Для того, чтобы ответить, мы приняли решение обратиться к Правительству с тем, чтобы ускорить расширение льготного перечня, ровно то, о чем говорил президент, то, о чем говорит жизнь».

Напомним, что весной этого года президент России Владимир Путин поручил кабмину усилить господдержку индустрии детских товаров, в частности стимулировать закупки за счет бюджетных средств и расширить перечень продукции, облагаемой НДС по льготной ставке 10%. 

По словам Останиной, она намерена добиться от профильных ведомств движения в этом направлении, представления и подписания распоряжения о расширении перечня детских товаров с льготным НДС, а также принятия специального постановления.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

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