. Первые сравнения next-gen версии The Witcher 3 с прошлым поколением
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Первые сравнения next-gen версии The Witcher 3 с прошлым поколением

Первые сравнения next-gen версии The Witcher 3 с прошлым поколением


Вчера студия CD Projekt RED рассказала подробности о версиях The Witcher 3 нового поколения. Апдейт должен выйти уже 14 декабря, пока же было показано несколько геймплейных роликов, которые дают возможность понять, насколько преобразилась игра. По этим геймплейным роликам появились первые сравнения.

Ниже можно видеть одно из таких видео от пользователя Youtube под ником Cycu1. Он решил по кадрам геймплея next-gen версии The Witcher 3 сравнить обновленную игру с оригиналом. Напомним, что сам апдейт будет предлагаться бесплатно всем владельцам копии оригинальной игры.


Watch this video on YouTube

Напомним, что на Xbox Series X и Xbox Series S в next-gen версиях The Witcher 3 будет по 2 графических режима: качества и производительности. В режиме качества на Xbox Series X игроков ждет, в том числе, трассировка лучей.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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