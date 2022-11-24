. Первый канала высказался об уходе Дмитрия Нагиева

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев неожиданно пропал с телеэкранов. Шоумен уже пропустил «Голос. 60+». Уход Дмитрия Нагиева с Первого канала шокировал телезрителей. Вскрылось, что шоумен покинул должность ведущего шоу «Голос» и всех его версий, и никто не знал почему. Лишь спустя несколько месяцев на Первом канале прервали молчание. Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания телеканала Юрий Аксюта объяснил, по какой причине Нагиев больше не ведет проекты.«Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. 10 лет «Голосу», поэтому мы дали отдохнуть», — сказал Аксюта сайту ТАСС. Нагиев, напомним, был бессменным ведущим проектов на протяжении многих лет. Но в «Голос. 60+» его заменила Лариса Гузеева, что очень не понравилось поклонникам. Сейчас ведутся съемки детского «Голоса», и по слухам ведущей в нем стала Яна Чурикова. Судя по всему, творческий перерыв Нагиева рано или поздно закончится и он вернется на Первый канал.