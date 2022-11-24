. Покинувшую Россию Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии

Вадим Карасев

Уехавшая из России Чулпан Хаматова одержала победу в номинации «Актриса года» в Латвии СюжетСпециальная военная операция на Украине

Российская актриса Чулпан Хаматова, которая покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине, одержала победу в номинации «Актриса года» на театральной премии «Ночь лицедеев» в Латвии. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Артистка получила награду за участие в моноспектакле под названием Post Scriptum Нового Рижского театра, где исполнила главную и единственную роль.

Сюжет постановки посвящен «совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий». В спектакле задействованы материалы российской журналистки Анны Политковской, а также глава романа Федора Достоевского «Бесы», запрещенная в свое время цензурой.

В сентябре латвийский актер Ивар Калныньш рассказал о реакции зрителей на постановку Чулпан Хаматовой.

Ранее стало известно, что в Новосибирске окончательно сняли с показа спектакль с «принцессой с усами».