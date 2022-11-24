. Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину

Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину

Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на УкраинуМинистр обороны Польши Блащак попросил ФРГ передать обещанные Варшаве системы ПРО Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать на Украину обещанные Варшаве системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом он написал в своем Twitter.

Он считает, что размещенные на западе Украины комплексы уберегут от «дальнейших жертв и отключений электроэнергии». Кроме того, Блащак выразил уверенность, что такой шаг повысит безопасность на восточной границе Польши.

Вечером 15 ноября сообщалось, что на территории Польши упали две ракеты. В результате погибли два человека. Изначально в инциденте заподозрили Россию, однако через несколько часов начала появляться информация о непричастности Москвы.

Ранее The New York Times указала, что планы Польши разместить на границе ракеты Patriot для системы противовоздушной обороны сигнализирует о беспокойстве страны-члена НАТО по поводу того, перейдет ли конфликт из Украины на ее собственную территорию случайно или намеренно.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не скользила
Как устоять на ногах в гололед и что можно сделать, чтобы обувь не
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России
Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.11.2022 (15 фото)
Sony считает, что Microsoft хочет поставить Playstation в один ряд с Nintendo
Sony считает, что Microsoft хочет поставить Playstation в один ряд с
Православные, 25 ноября 2022 года, отмечают День иконы Божией Матери Милостивая
Православные, 25 ноября 2022 года, отмечают День иконы Божией Матери
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на Украину
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на
Ида Галич рассказала о своем разводе
Ида Галич рассказала о своем разводе
Невестка Татьяны Васильевой показала первое фото ее новорожденной внучки
Невестка Татьяны Васильевой показала первое фото ее новорожденной
Даня Милохин заломил ценник на свои выступления
Даня Милохин заломил ценник на свои выступления
Microsoft объясняет свою позицию по эксклюзивам, обсуждая Call of Duty, Starfield и The Elder Scrolls
Microsoft объясняет свою позицию по эксклюзивам, обсуждая Call of

Топ на сегодня

США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
США разрешили поставлять нефть из России в некоторые страны Евросоюза
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Джонсон заявил о предлагавшей Украине сдаться Германии
Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики
Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики
День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2022 года: традиции и приметы
День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2022 года: традиции
Скарлетт Йоханссон - 38: самые известные фото актрисы, которую называли "лучшая грудь Голливуда" (21 фото)
Скарлетт Йоханссон - 38: самые известные фото актрисы, которую

Еще по теме

Польша защитится от украинских ракет немецкими ЗРК Patriot
Польша расширит базу ВВС США в центре страны
США поставят Польше комплексы Patriot на $10,5 миллиарда
Польша осталась недовольна предложением ФРГ о поставке танков