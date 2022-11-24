Православные, 25 ноября 2022 года, отмечают День иконы Божией Матери Милостивая
Православные христиане очень трепетно относится ко всем образа Богоматери. Ликов, посвящённых матери Христа, огромное множество и все они выполняют особую роль. В ноябре верующие чтут икону Божией Матери «Милостивая» и обращаются к ней с особо сильной молитвой.
Дата праздника День иконы Божией Матери Милостивая в 2022 году
В день почтения иконы во всех церквях проходят торжественные богослужения, в ходе которых верующие воссылают славу и благодарность иконе и бесконечной милости Божией Матери.
Чудотворную икону Божией Матери «Милостивая» (Киккская) чествуют два раза в год:
- 8 января, в день Собора Пресвятой Богородицы;
- 25 ноября (12 ноября по старому стилю).
В эти дни следует помолиться перед святым образом, и молитва обязательно будет услышана.
История праздника к иконы Божией Матери Милостивая
Икона Божией Матери, именуемая «Милостивая», (Киккская) написана, по преданию, святым апостолом и евангелистом Лукой.
Другое свое наименование «Киккиотиса» (что означает «Пребывающая в Киккосе») икона получила от названия горы Киккос, расположенной на острове Кипр. Здесь, в Киккской обители, которую еще называют императорской, в храме, построенном в его честь и пребывает чудотворный образ.
Прежде чем попасть на остров Кипр чудотворная икона Пресвятой Богородицы произволением Божиим долго странствовала. Сначала находилась в одной из первых христианских общин в Египте, затем, в 980 году, была перевезена в Константинополь, где оставалась до царствования императора Алексия Комнина (конец ХI – начало ХII века), а затем вернулась на Кипр. Произошло это так: кипрский правитель Мануил Вутомит, заблудившись во время охоты в горах и сильно озлобившись, жестоко избил встретившегося ему инока-пустынника Исаию. В наказание за это Мануила настиг тяжкий недуг. Между тем старцу-отшельнику Исаии в чудном знамении было открыто, что его стараниями чудотворный образ, написанный святым евангелистом Лукой, будет пребывать на острове Кипр. Старец много трудов положил на выполнение Божественного откровения. Начав возводить храм для иконы Пресвятой Богородицы, он повелел пришедшему к нему раскаявшемуся Мануилу отправиться в Константинополь к императору и вернуть чудотворный образ. Наместник не сразу решился заговорить об иконе с правителем Царьграда, однако, когда дочь последнего заболела, Мануил пришел к императору и передал ему повеление инока. После того, как правитель пообещал отправить святую икону на остров Кипр, девушка сразу почувствовала ослабление болезни.
С великими почестями икона Божией Матери прибыла на остров, где была помещена в сооруженный для нее храм. Постепенно вокруг храма образовался монастырь, на обустройство которого Мануил пожертвовал средства (поэтому обитель и называют императорской). От чудотворного образа Божией Матери «Милостивой» стали совершаться многие чудеса. Издревле и доныне в обитель со всех сторон стекаются одержимые всевозможными недугами и получают исцеление по вере своей. В чудодейственную силу святой иконы веруют не только христиане, но и иноверцы. Неисчерпаема милость Пречистой Богородицы, Заступницы всех страждущих, и воистину присуще Ее образу имя «Милостивая». Чудотворная Киккская икона Богоматери имеет замечательную особенность: она, неизвестно с какого времени, закрыта до половины пеленою от верхнего левого угла до правого нижнего, так что ликов Богоматери и Божественного Младенца никто не может и не дерзает видеть.
Чудеса и о чем просят у иконы
Горячо любимая дочь правителя Константинополя была сражена серьезной болезнью, и с каждым днем оставалось все меньше надежд на исцеление. В это самое время царя посетил глава греческого острова Кипр, которому была явлена просьба свыше: перевезти святыню в монастырь на горе Киккос. Император дал свое согласие, и недуг чудесным образом оставил его дочь.
Узрев чудо, сотворенное иконой, правитель повременил с выполнением своего обещания и отложил отправление иконы на неопределенный срок. Все изменилось, как только тяжелейшая болезнь настигла самого царя. В то время, как правитель мучился недугом, к нему явилась Богоматерь: она просила его скорее выполнить обещанное и отправить икону туда, где она должна находиться. Император без промедлений взялся за исполнение обещания: сняв копию с чудотворной иконы, отправил ее в Киккский монастырь, где она находится и по сей день.
С тех пор икона помогает каждому человеку, возносящему перед ней молитвы. Раз в год святой образ поднимают на самую высокую точку горы и совершают перед ней торжественный молебен. В это время дозволено приподнять тонкий покров, закрывающий святыню до половины. Однако даже в такой момент монахи не смеют пристально вглядываться в лик Богородицы.
Самая сильна молитва к иконе Божией Матери Милостивая
Перед иконой «Милостивая» обычно произносят такие молитвенные слова:
Пресвятая и преблагословенная Матерь Бога нашего, милостивая Богородица! Припадаем к чудотворной иконе Твоей и молим Тебя, небесную Заступницу: внемли грешным нашим мольбам, и, узрев скорби и беды наши, не оставь нас в милости своей, умоли Создателя за нас, грешных, дабы не погубил нас, беззаконных, но явил человеколюбивую милость Свою. Испроси нам здравие телесное и духовное, благостное и мирное житье. Не обдели нас, Всемилостивая, своими щедротами: недужных исцели, страдающих утешь, бедствующим помоги. Вечную хвалу Отцу, и Сыну, и Святому Духу воссылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Перед иконой не обязательно молиться именно так. Может быть достаточно и искренней просьбы о помощи, обращенной к Богородице. Слова, исходящие из самого сердца, не останутся без внимания.