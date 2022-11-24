. Православные, 25 ноября 2022 года, отмечают День иконы Божией Матери Милостивая

Православные христиане очень трепетно относится ко всем образа Богоматери. Ликов, посвящённых матери Христа, огромное множество и все они выполняют особую роль. В ноябре верующие чтут икону Божией Матери «Милостивая» и обращаются к ней с особо сильной молитвой.

Дата праздника День иконы Божией Матери Милостивая в 2022 году

В день почтения иконы во всех церквях проходят торжественные богослужения, в ходе которых верующие воссылают славу и благодарность иконе и бесконечной милости Божией Матери.

Чудотворную икону Божией Матери «Милостивая» (Киккская) чествуют два раза в год:

8 января, в день Собора Пресвятой Богородицы;

25 ноября (12 ноября по старому стилю).

В эти дни следует помолиться перед святым образом, и молитва обязательно будет услышана.

История праздника к иконы Божией Матери Милостивая

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Ми­ло­сти­вая», (Кикк­ская) на­пи­са­на, по пре­да­нию, свя­тым апо­сто­лом и еван­ге­ли­стом Лу­кой.





Дру­гое свое на­име­но­ва­ние «Кик­ки­о­ти­са» (что озна­ча­ет «Пре­бы­ва­ю­щая в Кик­ко­се») ико­на по­лу­чи­ла от на­зва­ния го­ры Кик­кос, рас­по­ло­жен­ной на ост­ро­ве Кипр. Здесь, в Кикк­ской оби­те­ли, ко­то­рую еще на­зы­ва­ют им­пе­ра­тор­ской, в хра­ме, по­стро­ен­ном в его честь и пре­бы­ва­ет чу­до­твор­ный об­раз.

Преж­де чем по­пасть на ост­ров Кипр чу­до­твор­ная ико­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы про­из­во­ле­ни­ем Бо­жи­им дол­го стран­ство­ва­ла. Сна­ча­ла на­хо­ди­лась в од­ной из пер­вых хри­сти­ан­ских об­щин в Егип­те, за­тем, в 980 го­ду, бы­ла пе­ре­ве­зе­на в Кон­стан­ти­но­поль, где оста­ва­лась до цар­ство­ва­ния им­пе­ра­то­ра Алек­сия Ком­ни­на (ко­нец ХI – на­ча­ло ХII ве­ка), а за­тем вер­ну­лась на Кипр. Про­изо­шло это так: кипр­ский пра­ви­тель Ма­ну­ил Ву­то­мит, за­блу­див­шись во вре­мя охо­ты в го­рах и силь­но озло­бив­шись, же­сто­ко из­бил встре­тив­ше­го­ся ему ино­ка-пу­стын­ни­ка Ис­а­ию. В на­ка­за­ние за это Ма­ну­и­ла на­стиг тяж­кий недуг. Меж­ду тем стар­цу-от­шель­ни­ку Ис­а­ии в чуд­ном зна­ме­нии бы­ло от­кры­то, что его ста­ра­ни­я­ми чу­до­твор­ный об­раз, на­пи­сан­ный свя­тым еван­ге­ли­стом Лу­кой, бу­дет пре­бы­вать на ост­ро­ве Кипр. Ста­рец мно­го тру­дов по­ло­жил на вы­пол­не­ние Бо­же­ствен­но­го от­кро­ве­ния. На­чав воз­во­дить храм для ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, он по­ве­лел при­шед­ше­му к нему рас­ка­яв­ше­му­ся Ма­ну­и­лу от­пра­вить­ся в Кон­стан­ти­но­поль к им­пе­ра­то­ру и вер­нуть чу­до­твор­ный об­раз. На­мест­ник не сра­зу ре­шил­ся за­го­во­рить об иконе с пра­ви­те­лем Ца­рь­гра­да, од­на­ко, ко­гда дочь по­след­не­го за­бо­ле­ла, Ма­ну­ил при­шел к им­пе­ра­то­ру и пе­ре­дал ему по­ве­ле­ние ино­ка. По­сле то­го, как пра­ви­тель по­обе­щал от­пра­вить свя­тую ико­ну на ост­ров Кипр, де­вуш­ка сра­зу по­чув­ство­ва­ла ослаб­ле­ние бо­лез­ни.

С ве­ли­ки­ми по­че­стя­ми ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри при­бы­ла на ост­ров, где бы­ла по­ме­ще­на в со­ору­жен­ный для нее храм. По­сте­пен­но во­круг хра­ма об­ра­зо­вал­ся мо­на­стырь, на обу­строй­ство ко­то­ро­го Ма­ну­ил по­жерт­во­вал сред­ства (по­это­му оби­тель и на­зы­ва­ют им­пе­ра­тор­ской). От чу­до­твор­но­го об­ра­за Бо­жи­ей Ма­те­ри «Ми­ло­сти­вой» ста­ли со­вер­шать­ся мно­гие чу­де­са. Из­древ­ле и до­ныне в оби­тель со всех сто­рон сте­ка­ют­ся одер­жи­мые все­воз­мож­ны­ми неду­га­ми и по­лу­ча­ют ис­це­ле­ние по ве­ре сво­ей. В чу­до­дей­ствен­ную си­лу свя­той ико­ны ве­ру­ют не толь­ко хри­сти­ане, но и ино­вер­цы. Неис­чер­па­е­ма ми­лость Пре­чи­стой Бо­го­ро­ди­цы, За­ступ­ни­цы всех страж­ду­щих, и во­ис­ти­ну при­су­ще Ее об­ра­зу имя «Ми­ло­сти­вая». Чу­до­твор­ная Кикк­ская ико­на Бо­го­ма­те­ри име­ет за­ме­ча­тель­ную осо­бен­ность: она, неиз­вест­но с ка­ко­го вре­ме­ни, за­кры­та до по­ло­ви­ны пе­ле­ною от верх­не­го ле­во­го уг­ла до пра­во­го ниж­не­го, так что ли­ков Бо­го­ма­те­ри и Бо­же­ствен­но­го Мла­ден­ца ни­кто не мо­жет и не дер­за­ет ви­деть.

Чудеса и о чем просят у иконы

Горячо любимая дочь правителя Константинополя была сражена серьезной болезнью, и с каждым днем оставалось все меньше надежд на исцеление. В это самое время царя посетил глава греческого острова Кипр, которому была явлена просьба свыше: перевезти святыню в монастырь на горе Киккос. Император дал свое согласие, и недуг чудесным образом оставил его дочь.

Узрев чудо, сотворенное иконой, правитель повременил с выполнением своего обещания и отложил отправление иконы на неопределенный срок. Все изменилось, как только тяжелейшая болезнь настигла самого царя. В то время, как правитель мучился недугом, к нему явилась Богоматерь: она просила его скорее выполнить обещанное и отправить икону туда, где она должна находиться. Император без промедлений взялся за исполнение обещания: сняв копию с чудотворной иконы, отправил ее в Киккский монастырь, где она находится и по сей день.

С тех пор икона помогает каждому человеку, возносящему перед ней молитвы. Раз в год святой образ поднимают на самую высокую точку горы и совершают перед ней торжественный молебен. В это время дозволено приподнять тонкий покров, закрывающий святыню до половины. Однако даже в такой момент монахи не смеют пристально вглядываться в лик Богородицы.

Самая сильна молитва к иконе Божией Матери Милостивая

Перед иконой «Милостивая» обычно произносят такие молитвенные слова: