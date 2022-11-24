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Православные, 25 ноября 2022 года, отмечают День иконы Божией Матери Милостивая

Православные, 25 ноября 2022 года, отмечают День иконы Божией Матери Милостивая

Православные христиане очень трепетно относится ко всем образа Богоматери. Ликов, посвящённых матери Христа, огромное множество и все они выполняют особую роль. В ноябре верующие чтут икону Божией Матери «Милостивая» и обращаются к ней с особо сильной молитвой.

Дата праздника День иконы Божией Матери Милостивая в 2022 году

В день почтения иконы во всех церквях проходят торжественные богослужения, в ходе которых верующие воссылают славу и благодарность иконе и бесконечной милости Божией Матери.

Чудотворную икону Божией Матери «Милостивая» (Киккская) чествуют два раза в год:

  • 8 января, в день Собора Пресвятой Богородицы;
  • 25 ноября (12 ноября по старому стилю).

В эти дни следует помолиться перед святым образом, и молитва обязательно будет услышана.

История праздника к иконы Божией Матери Милостивая

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Ми­ло­сти­вая», (Кикк­ская) на­пи­са­на, по пре­да­нию, свя­тым апо­сто­лом и еван­ге­ли­стом Лу­кой.


Дру­гое свое на­име­но­ва­ние «Кик­ки­о­ти­са» (что озна­ча­ет «Пре­бы­ва­ю­щая в Кик­ко­се») ико­на по­лу­чи­ла от на­зва­ния го­ры Кик­кос, рас­по­ло­жен­ной на ост­ро­ве Кипр. Здесь, в Кикк­ской оби­те­ли, ко­то­рую еще на­зы­ва­ют им­пе­ра­тор­ской, в хра­ме, по­стро­ен­ном в его честь и пре­бы­ва­ет чу­до­твор­ный об­раз.

Преж­де чем по­пасть на ост­ров Кипр чу­до­твор­ная ико­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы про­из­во­ле­ни­ем Бо­жи­им дол­го стран­ство­ва­ла. Сна­ча­ла на­хо­ди­лась в од­ной из пер­вых хри­сти­ан­ских об­щин в Егип­те, за­тем, в 980 го­ду, бы­ла пе­ре­ве­зе­на в Кон­стан­ти­но­поль, где оста­ва­лась до цар­ство­ва­ния им­пе­ра­то­ра Алек­сия Ком­ни­на (ко­нец ХI – на­ча­ло ХII ве­ка), а за­тем вер­ну­лась на Кипр. Про­изо­шло это так: кипр­ский пра­ви­тель Ма­ну­ил Ву­то­мит, за­блу­див­шись во вре­мя охо­ты в го­рах и силь­но озло­бив­шись, же­сто­ко из­бил встре­тив­ше­го­ся ему ино­ка-пу­стын­ни­ка Ис­а­ию. В на­ка­за­ние за это Ма­ну­и­ла на­стиг тяж­кий недуг. Меж­ду тем стар­цу-от­шель­ни­ку Ис­а­ии в чуд­ном зна­ме­нии бы­ло от­кры­то, что его ста­ра­ни­я­ми чу­до­твор­ный об­раз, на­пи­сан­ный свя­тым еван­ге­ли­стом Лу­кой, бу­дет пре­бы­вать на ост­ро­ве Кипр. Ста­рец мно­го тру­дов по­ло­жил на вы­пол­не­ние Бо­же­ствен­но­го от­кро­ве­ния. На­чав воз­во­дить храм для ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, он по­ве­лел при­шед­ше­му к нему рас­ка­яв­ше­му­ся Ма­ну­и­лу от­пра­вить­ся в Кон­стан­ти­но­поль к им­пе­ра­то­ру и вер­нуть чу­до­твор­ный об­раз. На­мест­ник не сра­зу ре­шил­ся за­го­во­рить об иконе с пра­ви­те­лем Ца­рь­гра­да, од­на­ко, ко­гда дочь по­след­не­го за­бо­ле­ла, Ма­ну­ил при­шел к им­пе­ра­то­ру и пе­ре­дал ему по­ве­ле­ние ино­ка. По­сле то­го, как пра­ви­тель по­обе­щал от­пра­вить свя­тую ико­ну на ост­ров Кипр, де­вуш­ка сра­зу по­чув­ство­ва­ла ослаб­ле­ние бо­лез­ни.

С ве­ли­ки­ми по­че­стя­ми ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри при­бы­ла на ост­ров, где бы­ла по­ме­ще­на в со­ору­жен­ный для нее храм. По­сте­пен­но во­круг хра­ма об­ра­зо­вал­ся мо­на­стырь, на обу­строй­ство ко­то­ро­го Ма­ну­ил по­жерт­во­вал сред­ства (по­это­му оби­тель и на­зы­ва­ют им­пе­ра­тор­ской). От чу­до­твор­но­го об­ра­за Бо­жи­ей Ма­те­ри «Ми­ло­сти­вой» ста­ли со­вер­шать­ся мно­гие чу­де­са. Из­древ­ле и до­ныне в оби­тель со всех сто­рон сте­ка­ют­ся одер­жи­мые все­воз­мож­ны­ми неду­га­ми и по­лу­ча­ют ис­це­ле­ние по ве­ре сво­ей. В чу­до­дей­ствен­ную си­лу свя­той ико­ны ве­ру­ют не толь­ко хри­сти­ане, но и ино­вер­цы. Неис­чер­па­е­ма ми­лость Пре­чи­стой Бо­го­ро­ди­цы, За­ступ­ни­цы всех страж­ду­щих, и во­ис­ти­ну при­су­ще Ее об­ра­зу имя «Ми­ло­сти­вая». Чу­до­твор­ная Кикк­ская ико­на Бо­го­ма­те­ри име­ет за­ме­ча­тель­ную осо­бен­ность: она, неиз­вест­но с ка­ко­го вре­ме­ни, за­кры­та до по­ло­ви­ны пе­ле­ною от верх­не­го ле­во­го уг­ла до пра­во­го ниж­не­го, так что ли­ков Бо­го­ма­те­ри и Бо­же­ствен­но­го Мла­ден­ца ни­кто не мо­жет и не дер­за­ет ви­деть.

Чудеса и о чем просят у иконы

Горячо любимая дочь правителя Константинополя была сражена серьезной болезнью, и с каждым днем оставалось все меньше надежд на исцеление. В это самое время царя посетил глава греческого острова Кипр, которому была явлена просьба свыше: перевезти святыню в монастырь на горе Киккос. Император дал свое согласие, и недуг чудесным образом оставил его дочь.

Узрев чудо, сотворенное иконой, правитель повременил с выполнением своего обещания и отложил отправление иконы на неопределенный срок. Все изменилось, как только тяжелейшая болезнь настигла самого царя. В то время, как правитель мучился недугом, к нему явилась Богоматерь: она просила его скорее выполнить обещанное и отправить икону туда, где она должна находиться. Император без промедлений взялся за исполнение обещания: сняв копию с чудотворной иконы, отправил ее в Киккский монастырь, где она находится и по сей день.

С тех пор икона помогает каждому человеку, возносящему перед ней молитвы. Раз в год святой образ поднимают на самую высокую точку горы и совершают перед ней торжественный молебен. В это время дозволено приподнять тонкий покров, закрывающий святыню до половины. Однако даже в такой момент монахи не смеют пристально вглядываться в лик Богородицы.

Самая сильна молитва к иконе Божией Матери Милостивая

Перед иконой «Милостивая» обычно произносят такие молитвенные слова:

Пресвятая и преблагословенная Матерь Бога нашего, милостивая Богородица! Припадаем к чудотворной иконе Твоей и молим Тебя, небесную Заступницу: внемли грешным нашим мольбам, и, узрев скорби и беды наши, не оставь нас в милости своей, умоли Создателя за нас, грешных, дабы не погубил нас, беззаконных, но явил человеколюбивую милость Свою. Испроси нам здравие телесное и духовное, благостное и мирное житье. Не обдели нас, Всемилостивая, своими щедротами: недужных исцели, страдающих утешь, бедствующим помоги. Вечную хвалу Отцу, и Сыну, и Святому Духу воссылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Перед иконой не обязательно молиться именно так. Может быть достаточно и искренней просьбы о помощи, обращенной к Богородице. Слова, исходящие из самого сердца, не останутся без внимания.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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