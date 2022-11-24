. «Проект 333»: сколько вещей должно быть в универсальном гардеробе женщины

Если вам кажется, что идеальный гардероб — это десятки разнообразных кофточек, блузочек, юбок, штанов и платьев, то сегодня мы развенчаем этот миф. Утро больше не будет начинаться с тягостного обдумывания своего образа, и в этом нам поможет модный челлендж от Кортни Кавер. Она описала его в своей книге «Проект 333». Итак, сколько вещей должно быть в гардеробе женщины, как покупать только нужное?

Цель и суть челленджа от Кортни Кавер

Цель инициативы Кортни Кавер — не только научить женщин покупать лишь нужные вещи, но и избавиться от страхов, предубеждений и шаблонного мышления в отношении гардероба.

Суть челленджа в том, чтобы ответственно и разумно отобрать ровно 33 вещи, необходимые для одного из сезонов. Так как впереди нас ждет зима, то можно заняться выбором теплой зимней одежды на все три месяца. Потому, собственно, челлендж и называется «Проект 333». При этом важно убрать из вашего гардероба все то, что вы свято бережете на «особый случай».





Все ваши вещи нужно распределить по базовым категориям:

верхняя одежда

обувь

брюки

джинсы

юбки

платья

блузки

свитеры

кардиганы

пиджаки

украшения

аксессуары

Сюда должны войти исключительно те вещи, которые вы будете носить регулярно.

Критерии, которые нужно учитывать при создании универсального гардероба

У каждой девушки базовый гардероб будет отличаться в зависимости от того, какой образ жизни она ведет и чем занимается. Также на выбор вещей влияют и другие факторы. А теперь по порядку.

Образ жизни

Учитывая вашу сферу деятельности, приоритеты и стиль, сразу определите, каких вещей должно быть больше: делового стиля, спортивного, одежды для выхода в свет.

Тип фигуры

Для того чтобы грамотно подобрать гардероб, важно точно знать, к какому типу относится ваша фигура: треугольник, круг, песочные часы или прямоугольник. Так вы сможете сориентироваться, какие именно вещи нужно подбирать, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Цветотип

Выбирайте и носите вещи только тех цветов, которые действительно вам подходят, идут к лицу. От остальных лучше и вовсе избавиться.

Сезон и локация

Базовый сезонный гардероб не должен включать ненужные вещи. К примеру, дубленку, если вы живете в умеренном климате с мягкой зимой.

Стиль

Помочь с выбором стиля помогут звезды. Им подбирают гардероб профессионалы, потому на них можно ориентироваться.

Как создать идеальный гардероб из 33 вещей





Чтобы создать гардероб на нашем зимнем примере, можно взять за основу такую схему:

удобные джинсы, футболка, свитер либо кофта;

брюки, бадлон и кардиган;

платье, которое будете носить с пиджаком;

юбка с топом и жакет;

аксессуары, куда входят перчатки и шапки, шарфы сумки;

сапоги, ботинки, зимние кроссовки;

верхняя одежда;

украшения.

Это база вещей, которые можно надевать на работу либо учебу. Обязательно оставляйте несколько позиций для особого случая. Это будут романтичные платья и юбки, блузки, украшения. Все это можно надеть на свидание, в театр или другое важное мероприятие. Удобно, что многие позиции можно сочетать между собой. К примеру, платье можно надеть не с пиджаком, а со свитером, и т. д.

Как модный челлендж научит вас покупать только нужное

Если раньше вы тратили уйму денег на вещи, которые вам просто приглянулись, то сознательно ставя себе рамки, как в «Проекте 333», вы трижды подумаете, нужно ли покупать пятую блузку, если вы толком не носите имеющиеся 4. Главное, научиться комбинировать имеющиеся у вас удачно подобранные вещи, и сделать это так, чтобы все они вам шли и нравились.