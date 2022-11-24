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Проект ExoMars будет продолжен благодаря финансированию европейских стран

Проект ExoMars будет продолжен благодаря финансированию европейских стран

Европейский марсоход «Розалинд Франклин», являющийся частью сложной программы ExoMars стоимостью 1,3 миллиарда евро, планируется запустить в 2028 году после получения инвестиций в размере 360 миллионов евро от европейских стран. Летом нынешнего года программа ExoMars оказалась под угрозой, после того как Европейское космическое агентство разорвало отношения с «Роскосмосом».

Государства-члены ЕКА пообещали выделить средства для миссии на министерской конференции ЕКА, состоявшейся в Париже 22–23 ноября. Общий бюджет проектов ЕКА на пять лет составит 16,9 млрд евро. Сюда входят 2,7 млрд евро на исследование космоса людьми и автоматическими аппаратами, что на 16 % больше, чем в последнем соглашении 2019 года, и 3,2 млрд евро на научную программу агентства, что на 19 % больше.

Ранее в проекте «Роскосмос» отвечал за проектирование и изготовление шасси для марсохода, а также за запуск с космодрома в Байконуре. Получение финансирования из нового источника позволит Европейскому космическому агентству приступить к проектированию посадочной платформы, предназначенной для спуска на поверхность планеты марсохода. «Я очень рада и невероятно счастлива, что у нас не отняли эту великую миссию и что я могу продолжать надеяться, что когда-нибудь смогу управлять марсоходом», — говорит Даниэла Тирш, планетолог-геолог из Немецкого аэрокосмического центра.

Перенос старта на 2028 год — третий в истории миссии. Первоначально планировалось запустить марсоход ExoMars в 2018 году, но этот план сорвался из-за технических проблем. Затем из-за пандемии COVID-19 запланированный рейс 2020 года был отложен до 2022 года. Стоимость задержки переноса запуска с 2020 на 2022 год составила порядка 100 миллионов евро, сообщил представитель ЕКА.

Несмотря на задержки и растущие расходы, ученые по-прежнему воодушевлены перспективами миссии, которая станет второй частью программы, включающей в себя орбитальный аппарат, прибывший к Марсу в 2016 году и занимающийся поиском метана и других газов в атмосфере планеты. Марсоход «Розалинд Франклин» будет весить 270 кг и понесет двухметровую буровую установку для поисков сохранившихся свидетельств древней жизни в недрах планеты. «ExoMars — это действительно невероятная миссия, которая будет уникальной по методу и научному подходу, даже если она будет запущена в 2028 году», — говорит Франческа Эспозито, планетолог из Астрономической обсерватории INAF. «Это первая миссия, которая может исследовать очень раннюю историю планет земной группы», — добавляет Даниэла Тирш, отмечая, что место посадки ExoMars, обширная равнина под названием Oxia Planum, содержит «уникальную информацию о древней, богатой водой среде Марса, пребиотической химии и, возможно, жизни».

Также на парижском совещании министры согласились финансировать проект Solaris — программу, направленную на определение жизнеспособности разработки с 2025 года космической солнечной энергетической системы, которая будет поставлять энергию на Землю. Источником энергии должны стать крупные солнечные батареи, размещенные на орбите. Проект может оказаться рентабельным благодаря резкому падению стоимости космических запусков.

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По материалам: polit.ru

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