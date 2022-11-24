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Путин поздравил нового премьера Ирака с избранием

Путин поздравил нового премьера Ирака с избраниемПрезидент России Путин поздравил нового премьера Ирака Судани с избранием

Президент России Владимир Путин поговорил с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, поздравил его с избранием и напомнил о дружеских отношениях между странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что политики в том числе обсудили ситуацию «в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России». По словам Путина, это противоречит принципам рыночных отношений и может привести к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов.

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По материалам: lenta.ru

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