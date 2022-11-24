. Роботам-полицейским в Сан-Франциско разрешат стрелять в людей

Вадим Карасев

Полицейское управление Сан-Франциско (SFPD) разрешит роботам с помощью оружия нейтрализовать подозреваемых в совершении преступления. Об этом пишет специализированный портал Engadget.

Согласно новой доктрине, железные "правоохранители" смогут использовать оружие военного образца, но только в чрезвычайных ситуациях, когда что-то может угрожать безопасности горожанина или полицейского.

"[Роботы] могут использоваться в качестве смертоносного варианта применения силы, когда риск гибели представителей общественности или офицеров неизбежен и перевешивает любой другой вариант", — отмечается в документе.

По информации Mission Local, в Комитете по правилам городского наблюдательного совета новую полицейскую доктрину рассматривают уже на протяжении нескольких недель, внося коррективы. Так, в первоначальной редакции проекта даже не было формулировок, регламентирующих применение "смертоносной силы" роботами.

Член наблюдательного совета штата Калифорния Аарон Пескин, один из авторов поправок, подчеркнул, что "роботы не должны использоваться в качестве силы против любого человека". Некоторое время спустя полицейское управление уточнило формулировку, согласно которой роботам дается право убивать только подозреваемых.

Пескин согласился с позицией SFPD, поскольку, по его мнению, "могли быть сценарии, в которых применение смертоносной силы было бы единственным вариантом".

Комитет по правилам Сан-Франциско единогласно одобрил дополненный проект, 29 ноября его представят Наблюдательному совету.

Роботы-полицейские в Сан-Франциско, США

В настоящее время SFPD располагает 17 дистанционно пилотируемыми роботами, 12 из которых полностью функционируют. Машины планируют использовать в "обучении и симуляциях, задержании преступников, критических инцидентах, неотложных обстоятельствах или во время оценки подозрительных устройств".