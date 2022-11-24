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Россиян предупредили о скором подорожании определенных продуктов

Россиян предупредили о скором подорожании определенных продуктовЭкономист Беляев предупредил о росте цен на продукты длительного хранения с 1 декабря

Кандидат экономических наук Михаил Беляев составил список продуктов, которые, по его мнению, подорожают 1 декабря. Своим прогнозом он поделился с радио Sputnik он дал прогноз, на сколько процентов вырастут цены в магазинах.

Эксперт считает, что в самом начале зимы в первую очередь вырастут цены на «праздничные» продукты длительного хранения. Речь идет о том, что обычно присутствует на новогоднем столе.

В среднем, по оценкам экономиста, цены вырастут на 5-15 процентов в зависимости от категории товаров. По словам Беляева, самым ощутимым подорожание рыбных деликатесов и икры. Деликатесные мясные копчености, предположительно, подорожают на 10 процентов, как и алкоголь.

«Хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет. В меньшей степени, то есть примерно на 5 процентов, подорожают овощи и фрукты для праздничных салатов», — рассказал Беляев.

Ранее россиянам напомнили о подорожании некоторых услуг ЖКХ с 1 декабря. Причиной этому станет досрочная индексация тарифов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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