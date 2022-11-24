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Россиян предупредили о возможных рисках при нахождении денег

Россиян предупредили о возможных рисках при нахождении денегЮрист Аванесов: человек может попасть под следствие, если он оставит найденные деньги себе

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов рассказал о возможных рисках, с которыми может столкнуться человек, случайно нашедший чужие вещи или деньги. О них он сообщил агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что в таких ситуациях не следует оставлять находку себе, поскольку это может быть расценено как хищение чужого имущества и повлечь за собой уголовную ответственность. Необходимо, если есть возможность, уведомить о находке ее владельца, либо же стоит обратиться в полицию, указал Аванесов. После того, как нашедший поставит в известность о случившемся правоохранительные органы, он вправе сохранить найденное у себя. Кроме того, если в течение полугода хозяин так и не придет за потерянным, то деньги или вещи может оставить себе человек, обнаруживший их. Он также имеет право на вознаграждение в размере двадцати процентов от утерянной суммы, добавил специалист.

В июле московская полиция арестовала женщину за кражу забытых у банкомата денег. Сообщалось, что средства были забыты молодым человеком, который вернулся за ними позже, однако денег к тому моменту уже не было. В отношении похитительницы было возбуждено уголовное дело.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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