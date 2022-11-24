. "Российские ценности — это ценности нормальности": эксперты ЭИСИ обсудили важность традиционных ценностей для российского общества

Вадим Карасев

24 ноября на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Традиционные ценности как основа российского общества".

9 ноября Президент подписал указ о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей — ориентиров, которые формируют мировоззрение граждан, защищают и укрепляют суверенитет страны. Эксперты обсудили, насколько важны эти ценности сегодня, как они помогают стране отвечать на новые вызовы, и почему внешние силы пытаются их разрушить.

Модератором встречи выступил Александр Асафов, политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва". По его словам, существует ложное убеждение, что российские традиционные ценности излишне консервативны, что они откатывают общество в прошлое.

"Мы присутствуем при рождении представления о “консервативном интернационале” — когда разные общества, культуры, религии готовы жить в симфонии многообразия, но на консервативных ценностных подходах. Ценности, отраженные в Указе — не возврат в прошлое, а сохранение нормальности. Представители других консервативных обществ, которые ценят свой субъектный уклад, тоже это осознают и приветствуют такой ценностный подход", — отметил модератор, открывая дискуссию.

При этом базовые ориентиры сформировались не сегодня, но именно сегодня они особенно важны — пояснил аналитик ЭИСИ, член Изборского клуба Сергей Баранов.

"Например, ценности человеческой души и духовной жизни пришли к нам из прошлого, поэтому борьба за ценности сегодня касается каждой семьи, каждого поколения. Это, в том числе, борьба за наследие наших предков. Без духовной основы теряется опора. Люди живут не одним днем и даже не одним поколением, они живут тем, что идет из глубины веков", — подчеркнул эксперт.

В дополнение политолог Александр Рудаков рассказал о роли религии в сохранении российской ценностной системы.

"Сейчас представители конфессий констатируют единство этических принципов, на которых они базируются. Наши ценностные ряды, по сути, совпадают: библейские 10 заповедей, аналогичные заповеди Корана, 5 заповедей буддизма — продолжение одной этической традиции. Сегодня роль религиозного сообщества в укреплении этих ценностей — один из фундаментов политической стабильности и сохранения цивилизационной идентичности".

Защита российских ценностей, в том числе, от внешнего влияния должна выстраиваться внутри самого общества. Например, на законодательном уровне. Об этом рассказал Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной Палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

"Нам же надо перевернуть политику в части поддержки семей. Фактически сегодня, чтобы получать пособия на детей, выгоднее находиться вне брака. Семейное налогообложение, уменьшение налогов для официально зарегистрированных браков могло бы решить эту проблему", — добавил эксперт.

В защите традиционных ценностей важна их правильная интерпретация и широкое распространение. В этом смысле функцию "рупора" выполняют средства массовой информации и новые медиа. По словам Александра Малькевича, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, журналистам важно развивать существующую систему работы СМИ.

"Мы не должны забывать, что есть СМИ, которые являются угрозой для традиционных ценностей. Нам нужно им противостоять. Например, вводить инновационные формы — увлекательно рассказывать о важном".

Именно за образ будущего сегодня идет борьба между Россией и Западом. Это, в том числе, борьба за умы молодого поколения. И российская молодёжь становится соавтором в работе по формированию системы традиционных ценностей, поделился Илья Гераскин, член Экспертного клуба "Дигория", аналитик Центра политической конъюнктуры.

"Молодые люди не остаются в стороне — они активно участвуют в проектах в области культуры и образования, входят в инициативные группы по противодействию фальсификации истории. Наша молодёжь плотно интегрирована в разработку научных исследований, в вузах действуют масштабные грантовые программы", — уточнил Илья Гераскин. В завершение эксперты отметили — общество не может существовать без нравственных ориентиров. Утрата связи с ними чревата утратой культурного, интеллектуального и любого другого суверенитета. Чёткая ценностная система, которая существует в России сегодня, защищает общество от трансформации в "общество потребления" и от ложных идеалов, навязанных извне.



