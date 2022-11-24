. "Русские чтения" впервые пройдут в Ленинке

Вадим Карасев

Масштабный литературно-патриотический проект "Русские чтения" впервые пройдет в Российской государственной библиотеке. Его главная цель - объединить жителей страны вокруг главного культурного кода – русской литературы, сообщает пресс-служба общероссийского проекта "Народов много - Родина одна".

Во время мероприятия откроют сбор книг русской классики в дар библиотекам новых субъектов Российской Федерации. Каждый желающий сможет стать участником акции "Поделись книгой – стань волонтером русского языка!".

В публичных чтениях русской литературы примут участие ведущие деятели России из различных сфер: культуры, науки, политики и спорта. Гостями станут представители молодежи: школьники, студенты, юные общественные деятели, волонтеры, кадеты и другие.

Организаторы отмечают, что "Русские чтения" станут символом возвращения великих культурно-литературных традиций России. Место для проведения проекта выбрано неслучайно – в стенах главной библиотеки страны хранятся произведения великих русских авторов, воспевавших любовь к родине. Со сцены прозвучат отрывки из произведений Пушкина, Лермонтова, Паустовского, Державина, Чехова и других классиков. Тема патриотизма в русской литературе всегда была актуальна. Знаменитые на весь мир поэты и писатели во многих своих творениях призывали любить и защищать свою родину, уважать и сохранять ценности и традиции страны, проявлять чувство национальной гордости.



В мероприятии примут участие заместитель председателя ГД РФ Петр Толстой, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, актер и общественный деятель Иван Охлобыстин, заслуженные артисты РФ Игорь Угольников и Елена Морозова, музыканты Родион Газманов и Елизавета Долженкова, олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Татьяна Лебедева, телеведущая Полина Цветкова, актеры театра и кино – Константин Соловьев и Михаил Дорожкин, футболист Руслан Пименов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Донецкой народной республики в Российской Федерации Ольга Макеева, а также чтецы из новых субъектов РФ. Ведущий – актер театра имени Е.Б. Вахтангова, заслуженный артист России Александр Олешко.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на портале "Культура.рф".

"Русские чтения" проводятся в рамках федерального проекта "Народов много – Родина одна" при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России".

"Русские чтения" стартуют 29 ноября.