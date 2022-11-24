. С Димы Билана требуют огромную сумму за покосившийся домик в деревне
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С Димы Билана требуют огромную сумму за покосившийся домик в деревне

С Димы Билана требуют огромную сумму за покосившийся домик в деревне
Певец Дима Билан задумался купить домик в деревне. Исполнитель отправился в татарское село Пестрецы. Певец Дима Билан нашел родной сердцу деревянный дом и желает его приобрести. Вот только собственники хотят отдать знаменитости разваливающееся жилище за три миллиона рублей.
Билан считает, что хозяева специально завышают цены. Так как они узнали, что знаменитый певец все равно выкупит у них дом. Это деревянное помещение когда-то принадлежало бабушке и дедушке Билана. «Поездка в Пестрецы, к дому дедушки, в котором я провел часть своего детства. Скоро в музыкальной работе к моему дню рождения подробнее расскажу об этой истории. Гештальт закрывается», — написал в соцсетях Билан.
# Шоу-бизнес Билан Дима
По материалам: z-aya

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