. Салибеков одолел Оганесяна в «армянском» поединке

Вадим Карасев

Специально для Иосифа Оганесяна и Тиграна Салибекова участники Дом-2 решили организовать конкурс, чтобы определить лучшего армянина на телешоу. Им нужно было кушать чебуреки, а также говорить комплименты и тосты Александре Черно. В итоге победу одержал Салибеков, впоследствии чего Оганесян в очередной раз разругался с женой и услышал о себе много нелицеприятных вещей.Телеведущие никак не могут примирить эту пару. Не зря им психолог советовал развестись... Всё дошло до того, что Йося съехал в общий дом к Кириллу Архипову. Говорит ли это о том, что мужчина сдался и планирует искать себе новую пассию? Интересно, что будет с дочерью от Черно, ведь он так хотел, чтобы она родила ребёнка на телешоу.Сама Александра в шоке, ведь что это за проект про семью, если Барзиков, женатый на Куксенко, собирается заводить детей с Бухынбалтэ, но раз в неделю пытается сбежать с Дом-2? Да и с самим Оганесяном Черно вряд ли уже сможет наладить хоть какие-то отношения...