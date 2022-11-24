. Саша Савельева показала свою свекровь, которая живет в Израиле
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Саша Савельева показала свою свекровь, которая живет в Израиле

Саша Савельева показала свою свекровь, которая живет в Израиле
Певица Саша Савельева с мужем и сыном гостит у свекрови в Израиле. Известная певица, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева замужем за актером театра и кино Кириллом Сафоновым. Звезда неоднократно говорила, что у нее сложились прекрасные отношения со свекровью. Артистка восхищается Галиной Семеновной. Сейчас Кирилл Сафонов вместе с женой и ребенком находится в Израиле в гостях у матери. Саша Савельева опубликовала в личном блоге редкое фото с родственницей.
«Время со свекровью», — подписала кадр артистка. Напомним, артист подарил своей маме двух внуков. В 2019 году вся семья собиралась на свадьбе у дочери Кирилла Сафонова. Анастасия вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. Свадьба состоялась в Израиле 4 октября. Звездный папа очень рад, что его девочка встретила достойного человека. Артист прилетал на свадьбу дочери в сопровождении супруги Александры Савельевой и маленького сына Леона. У Анастасии сложились прекрасные отношения с молодой мачехой. И девушка счастлива, что у нее наконец-то появился братик. Отметим, Анастасия родилась в первом браке Кирилла Сафонова с возлюбленной Еленой. Пара была вместе с 1991 по 2001 годы. Девушка живет в США и строит карьеру модели.
# Шоу-бизнес Савельева Саша
По материалам: z-aya

Последние новости

Сеул отреагировал на слова сестры Ким Чен Ына о южнокорейском президенте-идиоте
Сеул отреагировал на слова сестры Ким Чен Ына о южнокорейском
Максим Галкин* вернулся с гастролей и показал, как проводит время с семьей
Максим Галкин* вернулся с гастролей и показал, как проводит время с
Сотрудники Ксении Собчак скоро выйдут на свободу, уверен Шахназаров
Сотрудники Ксении Собчак скоро выйдут на свободу, уверен Шахназаров
Саша Савельева показала свою свекровь, которая живет в Израиле
Саша Савельева показала свою свекровь, которая живет в Израиле
Аналитик объяснил выгоду покупки долларов и евро
Аналитик объяснил выгоду покупки долларов и евро
Как понравиться Близнецам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Близнецам: 5 важных советов астрологов
Как поменяли название привычные бренды после ухода компаний из России
Как поменяли название привычные бренды после ухода компаний из России
Sony: к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера стоит относиться «с крайним скептицизмом»
Sony: к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера стоит
Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября 2022 года
Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября
Россиян предупредили о скором подорожании определенных продуктов
Россиян предупредили о скором подорожании определенных продуктов
Молодоженов раскритиковали в сети за необычное требование к гостям
Молодоженов раскритиковали в сети за необычное требование к гостям
Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России
Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России

Топ на сегодня

Произошел взрыв на въезде в Иерусалим
Произошел взрыв на въезде в Иерусалим
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube
ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по итогам года
ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Мистика или постановка? В Аргентине охранник заявляет, что помогал бабушке - выяснилось, что она скончалась за сутки до этого
Мистика или постановка? В Аргентине охранник заявляет, что помогал

Еще по теме

Саша Савельева поделилась семейным фото с подросшим сыном из Израиля
Солистка группы "Фабрика" показала фигуру в бикини у грязного бассейна (фото)
Саша Савельева поделилась домашним фото трехлетнего сына Кирилла Сафонова
Саша Савельева показала сына - именинника