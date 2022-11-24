. Саша Савельева показала свою свекровь, которая живет в Израиле

Певица Саша Савельева с мужем и сыном гостит у свекрови в Израиле. Известная певица, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева замужем за актером театра и кино Кириллом Сафоновым. Звезда неоднократно говорила, что у нее сложились прекрасные отношения со свекровью. Артистка восхищается Галиной Семеновной. Сейчас Кирилл Сафонов вместе с женой и ребенком находится в Израиле в гостях у матери. Саша Савельева опубликовала в личном блоге редкое фото с родственницей.«Время со свекровью», — подписала кадр артистка. Напомним, артист подарил своей маме двух внуков. В 2019 году вся семья собиралась на свадьбе у дочери Кирилла Сафонова. Анастасия вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. Свадьба состоялась в Израиле 4 октября. Звездный папа очень рад, что его девочка встретила достойного человека. Артист прилетал на свадьбу дочери в сопровождении супруги Александры Савельевой и маленького сына Леона. У Анастасии сложились прекрасные отношения с молодой мачехой. И девушка счастлива, что у нее наконец-то появился братик. Отметим, Анастасия родилась в первом браке Кирилла Сафонова с возлюбленной Еленой. Пара была вместе с 1991 по 2001 годы. Девушка живет в США и строит карьеру модели.