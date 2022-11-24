. Сеул отреагировал на слова сестры Ким Чен Ына о южнокорейском президенте-идиоте

Вадим Карасев

«Ренхап»: Сеул разочаровался словами сестры Ким Чен Ына о южнокорейском президенте-идиоте

В Сеуле отреагировали на оскорбительное заявление сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в адрес руководства и лично президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Министерство объединения Южной Кореи выражает глубокое сожаление по поводу "прискорбного" заявления сестры северокорейского лидера», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Ким Ё Чжон обрушилась с критикой на администрацию президента Южной Кореи, назвав их идиотами. Таким образом она отреагировала на слова властей Южной Кореи, которые назвали пуски ракет КНДР провокацией и начали настаивать на введении дополнительных санкций против Пхеньяна.

