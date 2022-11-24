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Шойгу обсудил зерновую сделку с министром обороны Турции

Шойгу обсудил зерновую сделку с министром обороны ТурцииГлава Минобороны России Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром зерновую сделку

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Главы ведомств обсудили ситуацию в Сирии и реализацию зерновой сделки в Черном море. Об этом сообщают представители пресс-службы Минобороны.

«По инициативе турецкой стороны 24 ноября 2022 года проведены телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Республики Турция Хулуси Акаром.
В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации "Черноморской инициативы"», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной контртеррористической операции на территории Сирии и Ирака. Кроме того, сообщалось, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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