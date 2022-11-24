Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия Украине и России
Вечером среды в силу вступают дополнительные санкции правительства Швейцарии в адрес России. Они примечательны полным эмбарго на поставки вооружения России и частичным — Украине.
В Федеральном совете конфедерации отметили, что список рестрикций во многом опирается на восьмой пакет санкций Европейского союза: под ограничения подпадет не только российское топливо, но и черная металлургическая промышленность.
Авторы документа подчеркнули, что ключевым условием, поставленным кабмином Швейцарии для утверждения новых санкций, стало сохранение доступа российским физическим и юридическим лицам к законодательству и гарантий верховенства права для них.
Кроме того, швейцарский Федеральный совет ввел эмбарго на поставки вооружения в Россию, также ограничив его передачу Киеву. Запрет в отношении Украины швейцарское правительство объяснило принципами сохранения нейтралитета.
Ранее Соединенные Штаты Америки не стали передавать Украине разведывательно-ударные летательные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Поставки оружия также прекратила Италия, где в октябре сменилось правительство.
В середине сентября сообщалось, что ФРГ отказалась поставлять Украине основные боевые танки. Если Германия первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России, как пристрастной стороны, будет разжигателем кризиса. В США предостерегали Берлин от поставок Украине немецких танков Leopard, чтобы не запятнать их репутацию.