Вадим Карасев

Вечером среды в силу вступают дополнительные санкции правительства Швейцарии в адрес России. Они примечательны полным эмбарго на поставки вооружения России и частичным — Украине.

В Федеральном совете конфедерации отметили, что список рестрикций во многом опирается на восьмой пакет санкций Европейского союза: под ограничения подпадет не только российское топливо, но и черная металлургическая промышленность.

"Федеральный совет примет остальные меры, изложенные в восьмом пакете санкций. К ним относятся правовая основа для введения предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также ограничения на другие изделия из черной металлургии, аэрокосмические товары и товары, имеющие экономическое значение для России",— следует из публикации на официальном сайте Федерального совета Швейцарии.

Авторы документа подчеркнули, что ключевым условием, поставленным кабмином Швейцарии для утверждения новых санкций, стало сохранение доступа российским физическим и юридическим лицам к законодательству и гарантий верховенства права для них.

Кроме того, швейцарский Федеральный совет ввел эмбарго на поставки вооружения в Россию, также ограничив его передачу Киеву. Запрет в отношении Украины швейцарское правительство объяснило принципами сохранения нейтралитета.

Ранее Соединенные Штаты Америки не стали передавать Украине разведывательно-ударные летательные беспилотники MQ-1C Gray Eagle. Поставки оружия также прекратила Италия, где в октябре сменилось правительство.

В середине сентября сообщалось, что ФРГ отказалась поставлять Украине основные боевые танки. Если Германия первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России, как пристрастной стороны, будет разжигателем кризиса. В США предостерегали Берлин от поставок Украине немецких танков Leopard, чтобы не запятнать их репутацию.