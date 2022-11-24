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Скоро наступит резкое подорожание цен на продукты к Новогоднему столу

Скоро наступит резкое подорожание цен на продукты к Новогоднему столу
По словам эксперта, цены начнут расти уже с первого декабря. Ближе к Новому году цены в магазинах всегда подрастают, — из-за высокого спроса торговые точки стремятся увеличить свою выручку. В этом году ценники начнут переписывать уже с 1 декабря, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. По словам эксперта, первыми подорожают продукты, имеющие большой срок годности. В первую очередь, это консервы, пресервы, заморозка, — все, что обычно идет в ход при приготовлении  новогодних блюд. «Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря», — сказал Беляев. По мнению экономиста, стоимость продуктов увеличится от 5 до 15%. Вряд ли магазины решатся на большее повышение. При этом значительней всего, считает специалист, подорожает рыба и икра. «Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры. Все остальные категории праздничных товаров подорожают меньше. Деликатесные копчености подорожают в районе 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет», — предупредил Беляев в прямом эфире радио Sputnik. Эксперт уверен, что меньше всего цены взлетят на овощи и фрукты. Ранее эксперт Ольга Лебединская рассказала, какие продукты можно купить уже в ноябре, чтобы избежать переплаты за них в декабре.   
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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