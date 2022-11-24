. СМИ: EA полностью ушла из России, ближайшие релизы без русскоязычных субтитров
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СМИ: EA полностью ушла из России, ближайшие релизы без русскоязычных субтитров

СМИ: EA полностью ушла из России, ближайшие релизы без русскоязычных субтитров


Издательство Electronic Arts еще весной перестало продавать свои игры в российских версиях цифровых магазинов. Однако, офис компании в России продолжал работать, и издательство даже публиковало пресс-релизы на русском языке. Похоже, что вскоре и этого больше происходить не будет, компания полностью покидает российский рынок.

Газета «Известия», ссылаясь на два источника, пишет, что издательство Electronic Arts полностью закрыло офис в России. Маркетологи, которые связаны с продвижением игр EA на территории СНГ, утверждается, что теперь базируются на территории Польши.

В последнее время появляется все больше информации, что ближайшие проекты Electronic Arts выйдут в релиз без русской локализации, в том числе субтитров. Судя по странице в Steam, ближайший гоночный релиз, игра Need For Speed Unbound, выйдет без русскоязычных субтитров. Недавно информация о русскоязычных субтитрах пропала со страницы ремейка Dead Space, а также перевод не заявлен для Wild Hearts.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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