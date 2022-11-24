. СМИ: В Берлине группа людей с флагом Украины напала на прохожих из-за русской речи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » СМИ: В Берлине группа людей с флагом Украины напала на прохожих из-за русской речи

СМИ: В Берлине группа людей с флагом Украины напала на прохожих из-за русской речи

СМИ: В Берлине группа людей с флагом Украины напала на прохожих из-за русской речи

Пять человек с украинским флагом напали на двух жителей Берлина, ожидавших такси, из-за того, что те заговорили по-русски. Об этом со ссылкой на одного из пострадавших сообщает немецкая Junge Welt.

Инцидент произошел около одного из ресторанов в районе Фридрихсхайн.

В публикации газеты утверждается, что потерпевшие произнесли «несколько слов на русском языке», что и стало поводом для нападения злоумышленников. При этом, как уточняет издание, пара не делала никаких политических заявлений.

Вместе с тем прибывшие на место происшествия полицейские рассказали, что за последнее время на русскоязычных жителей Берлина со стороны украинских националистов было совершено несколько нападений.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета», в российском МИД заявили о двух попытках нападения на посольство России в Польши в ночь на 12 ноября. В связи с этим в ведомстве потребовали провести расследование.

Замглавы Департамента информации и печати МИД Иван Нечаев тогда рассказал, что неизвестные бросили файеры и бутылки с горючим веществом через ограду дипмиссии, при этом полиция, по его словам, просто наблюдала за происходящим со стороны и не пыталась задержать нападавших.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
Интересный тайник
Интересный тайник
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Немного адреналина на сон грядущий
Немного адреналина на сон грядущий
Чулпан Хаматова получила награду за предательство родины, заявил политик
Чулпан Хаматова получила награду за предательство родины, заявил
Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни
Нино Нинидзе раскрыла подробности личной жизни
ЧП: Мужчина скончался прямо на могиле жены
ЧП: Мужчина скончался прямо на могиле жены
О Рианне снимут документальный фильм
О Рианне снимут документальный фильм
В России разработали позволяющее незрячим смотреть фильмы приложение
В России разработали позволяющее незрячим смотреть фильмы приложение
Тельцам нельзя подбирать монеты, Близнецам — смотреть в разбитое зеркало: каких примет стоит опасаться разным знакам зодиака
Тельцам нельзя подбирать монеты, Близнецам — смотреть в разбитое
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
Финляндия собралась восстанавливать энергетику Украины
"У него всегда были свои отношения с правдой": помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи
"У него всегда были свои отношения с правдой": помощник

Топ на сегодня

Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на Украину
Во Франции заявили о необходимости прекратить поставки оружия на
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Польша попросила передать обещанные ей немецкие системы ПРО на Украину
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае
Жена Александра Овечкина отметила 29-летие без него в Дубае

Еще по теме

Два нападения на прохожих произошло в Нидерландах, есть жертвы
СРОЧНО: В Стамбуле произошёл взрыв около торгового центра
Рабочие устроили драку с поножовщиной на стройке фитнес-центра в Москве
Неизвестные напали на объект Минобороны Грузии