. СМИ: В Берлине группа людей с флагом Украины напала на прохожих из-за русской речи

Пять человек с украинским флагом напали на двух жителей Берлина, ожидавших такси, из-за того, что те заговорили по-русски. Об этом со ссылкой на одного из пострадавших сообщает немецкая Junge Welt.

Инцидент произошел около одного из ресторанов в районе Фридрихсхайн.

В публикации газеты утверждается, что потерпевшие произнесли «несколько слов на русском языке», что и стало поводом для нападения злоумышленников. При этом, как уточняет издание, пара не делала никаких политических заявлений.

Вместе с тем прибывшие на место происшествия полицейские рассказали, что за последнее время на русскоязычных жителей Берлина со стороны украинских националистов было совершено несколько нападений.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета», в российском МИД заявили о двух попытках нападения на посольство России в Польши в ночь на 12 ноября. В связи с этим в ведомстве потребовали провести расследование.

Замглавы Департамента информации и печати МИД Иван Нечаев тогда рассказал, что неизвестные бросили файеры и бутылки с горючим веществом через ограду дипмиссии, при этом полиция, по его словам, просто наблюдала за происходящим со стороны и не пыталась задержать нападавших.