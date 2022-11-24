. Sony: к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера стоит относиться «с крайним скептицизмом»

Вадим Карасев





Сегодня британский регулятор, который занят проверкой сделки между Microsoft и Activision Blizzard, опубликовал документ, в котором Sony выражает свои опасения по возможному слиянию компаний (сам документ от 28 октября, когда регулятор запрашивал информацию по сделке от издательств). Список опасений, которыми делится компания Sony, мы опубликовали здесь. Но есть в этом документе немало еще интересных заявлений со стороны японской корпорации.

В частности, Sony просит представителей регулятора «с крайним скептицизмом» относиться к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера лично:

В целом, прошлое поведение Microsoft показывает, что к ее публичным высказываниям следует относиться с крайним скептицизмом. В документе [речь о решении комиссии по первой фазе расследования] указаны пять отдельных сделок — ZeniMax, Obsidian, inXile, Ninja Theory, Compulsion, — в рамках которых Microsoft приобрела игровые студии, а затем сделала их будущие игры эксклюзивными для Xbox. Такое поведение имело место, несмотря на заверения Microsoft общественности и регулирующим органам, что она не сделает контент ZeniMax эксклюзивным. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер публично объяснил причину, почему Microsoft поступила следующим образом:

Цитата Спенсера (из The Wall Street Journal): «Речь идет о выпуске отличных эксклюзивных игр для [клиентов Xbox], которые поставляются на платформах, на которых существует Game Pass. Это наша цель, вот почему мы это делаем, это корень партнерства, которое мы строим».

Комментарии Фила Спенсера об эксклюзивной стратегии Microsoft в отношении контента Bethesda являются убедительным доказательством того, что Microsoft имеет в виду тот же сценарий для Activision. На самом деле в документе говорится, что Microsoft придерживалась своей стратегии эксклюзивности с «контентом, который гораздо менее ценен», чем контент Activision. В документе поясняется, это означает, что у Microsoft будет «еще более сильный стимул» сделать свой контент эксклюзивным после завершения сделки.

Напомним, полностью ознакомиться с документом Sony, который был опубликован регулятором, можно здесь.