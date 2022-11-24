. Sony: к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера стоит относиться «с крайним скептицизмом»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Sony: к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера стоит относиться «с крайним скептицизмом»

Sony: к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера стоит относиться «с крайним скептицизмом»

Sony: к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера стоит относиться «с крайним скептицизмом»


Сегодня британский регулятор, который занят проверкой сделки между Microsoft и Activision Blizzard, опубликовал документ, в котором Sony выражает свои опасения по возможному слиянию компаний (сам документ от 28 октября, когда регулятор запрашивал информацию по сделке от издательств). Список опасений, которыми делится компания Sony, мы опубликовали здесь. Но есть в этом документе немало еще интересных заявлений со стороны японской корпорации.

В частности, Sony просит представителей регулятора «с крайним скептицизмом» относиться к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера лично:

В целом, прошлое поведение Microsoft показывает, что к ее публичным высказываниям следует относиться с крайним скептицизмом. В документе [речь о решении комиссии по первой фазе расследования] указаны пять отдельных сделок — ZeniMax, Obsidian, inXile, Ninja Theory, Compulsion, — в рамках которых Microsoft приобрела игровые студии, а затем сделала их будущие игры эксклюзивными для Xbox. Такое поведение имело место, несмотря на заверения Microsoft общественности и регулирующим органам, что она не сделает контент ZeniMax эксклюзивным. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер публично объяснил причину, почему Microsoft поступила следующим образом:

Цитата Спенсера (из The Wall Street Journal): «Речь идет о выпуске отличных эксклюзивных игр для [клиентов Xbox], которые поставляются на платформах, на которых существует Game Pass. Это наша цель, вот почему мы это делаем, это корень партнерства, которое мы строим».

Комментарии Фила Спенсера об эксклюзивной стратегии Microsoft в отношении контента Bethesda являются убедительным доказательством того, что Microsoft имеет в виду тот же сценарий для Activision. На самом деле в документе говорится, что Microsoft придерживалась своей стратегии эксклюзивности с «контентом, который гораздо менее ценен», чем контент Activision. В документе поясняется, это означает, что у Microsoft будет «еще более сильный стимул» сделать свой контент эксклюзивным после завершения сделки.

Напомним, полностью ознакомиться с документом Sony, который был опубликован регулятором, можно здесь.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Как понравиться Близнецам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Близнецам: 5 важных советов астрологов
Как поменяли название привычные бренды после ухода компаний из России
Как поменяли название привычные бренды после ухода компаний из России
Sony: к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера стоит относиться «с крайним скептицизмом»
Sony: к публичным заявлениям Microsoft и Фила Спенсера стоит
Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября 2022 года
Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября
Россиян предупредили о скором подорожании определенных продуктов
Россиян предупредили о скором подорожании определенных продуктов
Молодоженов раскритиковали в сети за необычное требование к гостям
Молодоженов раскритиковали в сети за необычное требование к гостям
Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России
Депутат Европарламента оценил последствия резолюции о России
Украинская часть нефтепровода "Дружба" частично остановлена
Украинская часть нефтепровода "Дружба" частично остановлена
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Мошенники похитили со счетов россиян рекордную сумму
Гороскоп от Анжелы Перл на 24 ноября 2022 года: избегайте перегрузок в течение дня
Гороскоп от Анжелы Перл на 24 ноября 2022 года: избегайте перегрузок
Создатели Unreal Engine 5.1 показали новую впечатляющую демонстрацию движка
Создатели Unreal Engine 5.1 показали новую впечатляющую демонстрацию
Новая версия "Формулы-1"
Новая версия "Формулы-1"

Топ на сегодня

Произошел взрыв на въезде в Иерусалим
Произошел взрыв на въезде в Иерусалим
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube
Россиян предупредили об опасных вирусах в YouTube
ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по итогам года
ЦБ усомнился в способности российских банков получить прибыль по
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Мистика или постановка? В Аргентине охранник заявляет, что помогал бабушке - выяснилось, что она скончалась за сутки до этого
Мистика или постановка? В Аргентине охранник заявляет, что помогал

Еще по теме

СМИ: Джим Райан из Sony выразил европейским регуляторам беспокойство по сделке Microsoft и Activision
Microsoft критикует и называет «корыстными» заявления Sony о сделке с Activision Blizzard
Microsoft объясняет свою позицию по эксклюзивам, обсуждая Call of Duty, Starfield и The Elder Scrolls
Sony считает, что Microsoft хочет поставить Playstation в один ряд с Nintendo