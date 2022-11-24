. Sony считает, что Microsoft хочет поставить Playstation в один ряд с Nintendo
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Sony считает, что Microsoft хочет поставить Playstation в один ряд с Nintendo

Sony считает, что Microsoft хочет поставить Playstation в один ряд с Nintendo


Все больше интересных деталей удается узнать о позиции Sony по сделке Microsoft и Activision Blizzard из документа, который был опубликовал британским регулятором. В частности, японская компания уверена, что завершение сделки между Microsoft и Activision Blizzard приведет к тому, что Playstation встанет в один ряд с Nintendo.

Главные опасения Sony — все еще вокруг франшизы Call of Duty. Компания утверждает, что покупка Activision Blizzard приведет к тому, что Xbox станет «домом для шутеров», а Playstation останется без игр подобного плана, потеряв из-за этого аудиторию. Вот что пишет Sony об «истинной стратегии Microsoft» после завершения сделки с Activision Blizzard:

Microsoft утверждает, что дифференцированная модель Nintendo явно дает понять, что Playstation не нужна серия Call of Duty, чтобы эффективно конкурировать на рынке. Но это раскрывает истинную стратегию Microsoft. Получается, она хочет, чтобы PlayStation стала похожа на Nintendo, чтобы она стала менее сильным и эффективным конкурентом Xbox.

[…] Microsoft отметила, что Nintendo успешна и без серии Call of Duty. Но это не соответствует действительности, так как Nintendo отличается от Xbox и Playstation, поскольку платформа ориентирована на семейные игры, которые отличаются от аудитории шутеров с рейтингом «18+», вроде Call of Duty.

Напомним, ранее Microsoft говорила, что может рассмотреть выход Call of Duty и на платформах Nintendo после завершения сделки с Activision.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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