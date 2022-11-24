. Sony: создать конкурента Call of Duty практически невозможно, даже Battlefield не стала такой игрой
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Sony: создать конкурента Call of Duty практически невозможно, даже Battlefield не стала такой игрой

Sony: создать конкурента Call of Duty практически невозможно, даже Battlefield не стала такой игрой


Sony в своем ответе британскому регулятору много внимания уделяет возможной эксклюзивности Call of Duty для Xbox после завершения сделки Microsoft и Activision Blizzard. В частности, в одном из пунктов своего ответа японская корпорация фактически заявила, что бизнес Sony Playstation может полностью пропасть, если Call of Duty станет эксклюзивом платформы Microsoft.

Интересно, что в этом документе Sony рассуждает и о возможности создать конкурента Call of Duty. По мнению японской компании, сделать это фактически нереально, даже Battlefield не является конкурентом успешных шутеров Activision:

Даже если предположить, что у SIE (Sony Interactive Entertainment) есть возможности и ресурсы для разработки такой же успешной франшизы, как Call of Duty, потребуется много-много лет и миллиарды долларов, чтобы создать соперника Call of Duty — и пример Battlefield от EA показывает, что любые такие усилия, скорее всего, не увенчаются успехом.

Напомним, в том же документе Sony заявила, что Microsoft хочет поставить Playstation в один ряд с Nintendo.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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