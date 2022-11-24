. Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»
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Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»

Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»


Компания Sony в рамках разбирательства по покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft поделилась интересной информацией о том, сколько сейчас подписчиков сервиса Game Pass. Напомним, что сама Microsoft официально редко озвучивает информацию по числу подписчиков — в последний раз она называла цифру в 25 млн пользователей Game Pass в январе 2022 года. По версии же Sony, сейчас подписчиков 29 млн.

Вот что указывает Sony в ответе британскому регулятору по сделке Microsoft и Activision Blizzard:

Game Pass значительно опережает Playstation Plus. Microsoft уже сильно лидирует в услугах по подписке на несколько игр. У Game Pass 29 миллионов подписчиков в Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate, и ожидается, что в будущем их число значительно возрастет. Число подписчиков уровней Playstation Plus, которые дают доступ к играм, значительно меньшее.

Стоит сказать, что общее число подписчиков Playstation Plus (без уточнения уровней, то что японская компания приводит в отчетах) составляет 45 млн пользователей.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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