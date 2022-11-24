. Сотрудники Ксении Собчак скоро выйдут на свободу, уверен Шахназаров

Михаил Шахназаров высказался о деле журналистки и ведущей Ксении Собчак. Несмотря на то, что коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Сухоанова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского оставили в СИЗО, многие уверены — это ненадолго. Ксения Собчак говорила, что если Кириллу Суханову и Ариану Романовского изберут другую меру пресечения, например, отправят под домашний арест, то оба никуда не сбегут, так как сотрудничают со следствием. Но Мосгорсуд не внял доводам и оставил обвиняемых в СИЗО. Что будет дальше — пока непонятно. Многие думали, что Собчак смогла договориться с Сергеем Чемезовым, к которому приезжала на переговоры в компанию «Ростех». Но, как видно из дальнейших событий, не все оказалось так просто. Сама она не числится подозреваемой в резонансном деле о вымогательстве. Будущее Романовского и Суханова описал журналист Михаил Шахназаров. По его мнению, Собчак была для них «мамкой», которая «крышевала» все вопросы. Заступится она за них и в этот раз.«У меня пессимизма много. Им дадут какие-то плевые сроки, годика по три. И по УДО они выйдут с учетом проведенного в СИЗО времени. А потом появятся новые Telegram-каналы, которые также будут шантажировать государственных людей. Общество беспредела! Да в 90-х такого не было», высказался Михаил Шахназаров. Публицист давно точит зуб на Ксению Собчак и всех ее сотрудников, называя журналистку бездарной и безграмотной. По его мнению, звезда стала популярной только из-за влиятельных родителей. На что-то выдающееся она не способна». «Сама из себя ничего не представляешь, ты — надутый пузырь. Своим существованием ты показываешь, что полнейший ноль может подняться на такие высоты. Нигде в мире это невозможно — либо мозги, либо пахать. А у нас возможно — безграмотный ноль, бескультурный, хамоватый. Еще и занимается шантажом», сказал Михаил Шахназаров. Отметим, что Ксения Собчак недавно сказала, что за своих людей будет бороться до конца. Для этого она наняла хороших адвокатов, а также сама вернулась в Россию, хотя могла бы еще много времени провести за границей по израильскому паспорту.