. Создатели Unreal Engine 5.1 показали новую впечатляющую демонстрацию движка

Вадим Карасев





Студия Epic Games не так давно выпустила в релиз версию движка Unreal Engine 5.1, при этом сообщив, что сейчас более половины игр нового поколения разрабатываются именно на их движке. Сегодня же разработчики опубликовали новую демонстрацию того, что можно создать при помощи Unreal Engine 5.1.

Ниже можно посмотреть впечатляющее демо, которое показывает возможности Unreal Engine 5.1. В том же ролике можно видеть процесс создания 3D-контента нового поколения в реальном времени, что стало делать еще проще и эффективнее на новом движке Epic Games. Напомним, основное отличие Unreal Engine 5.1 от Unreal Engine 5 в большей надежности, удобстве и универсальности, кардинально новая версия движка не отличается от версии 5.0.

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Стоит сказать, что многие студии Microsoft, такие как The Coalition, Undead Labs, InXile Entertainment, создают свои новые проекты на Unreal Engine нового поколения.