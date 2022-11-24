. Спустя годы: фотограф разыскал незнакомцев, снимки которых делал много лет назад, и снова повторил эти кадры
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Спустя годы: фотограф разыскал незнакомцев, снимки которых делал много лет назад, и снова повторил эти кадры

Спустя годы: фотограф разыскал незнакомцев, снимки которых делал много лет назад, и снова повторил эти кадры

Крис Порш — уличный фотограф, который прославился своим замечательным проектом под названием «Воссоединение». В далёких 1970-90-х годах Крис прогуливался по улицам Питерборо, Великобритания, и фотографировал незнакомцев. Спустя 40 лет он решил повторить запечатлённые моменты, отыскав людей с этих снимков. Эта идея могла кому-то показаться немного безбашенной, но этот проект подарил людям незабываемые эмоции и воспоминания о прошлом.

Продавец мороженого и его маленькая покупательница, 1980-2021

Chris Porsz

Проект «Воссоединение» состоит из двух серий книг, которые были выпущены в разные года. Все вырученные деньги с продаж фотограф Крис Порш отправляет на благотворительность.

Сёстры с цветами для их мамы, 1978-2021

Chris Porsz

Отец со своими дочками, 1994-2021

Chris Porsz

Молодой человек на костылях, 1980-2021

Chris Porsz

Имя молодого человека с фота — Стивен Осбор, в прошлом байкер. Со временем он стал хорошим другом для Криса. Хотя, как признался сам фотограф, он не сразу узнал своего товарища в 2016 году, когда они впервые встретились для проекта «Воссоединение». Со временем люди меняются до неузнаваемости!

Морковка на палке, 1981-2021

Chris Porsz

По словам фотографа, это был один из самых забавных случаев воссоздания фото из прошлого. Ведь задний фон просто великолепен!

Работницы больницы на обеденном перерыве, 1983-2020

Chris Porsz

Ярмарка, 1985-2021

Chris Porsz

Девочки на фото только что сдали школьные экзамены, и спустя много лет они снова прокатились вместе на аттракционе и от души повеселились.

Мама с двумя доченьками, 1985-2011

Chris Porsz

Школьные подружки на автобусной остановке, 1981-2020

Chris Porsz

Сам фотограф Крис Порш и его любимая жена, 1971-2021

Chris Porsz

Медсестра Бэмбридж, 1980-2020

Chris Porsz

Бабушка и внучка, 1993-2021

Chris Porsz

Подготовка к Новому году идёт полным ходом, 1980-2021

Chris Porsz

Весёлая компашка снова вместе, 1985-2020

Chris Porsz

Влюблённая парочка, 1980-2020

Chris Porsz

Прыжок в воду, 1985-2021

Chris Porsz

Довольные дети и мистер Т, 1987-2021

Chris Porsz

Рождество близко, 1981-2020

Chris Porsz
# Интересное
По материалам: twizz

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