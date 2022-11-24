Спустя годы: фотограф разыскал незнакомцев, снимки которых делал много лет назад, и снова повторил эти кадры
Крис Порш — уличный фотограф, который прославился своим замечательным проектом под названием «Воссоединение». В далёких 1970-90-х годах Крис прогуливался по улицам Питерборо, Великобритания, и фотографировал незнакомцев. Спустя 40 лет он решил повторить запечатлённые моменты, отыскав людей с этих снимков. Эта идея могла кому-то показаться немного безбашенной, но этот проект подарил людям незабываемые эмоции и воспоминания о прошлом.
Продавец мороженого и его маленькая покупательница, 1980-2021
Проект «Воссоединение» состоит из двух серий книг, которые были выпущены в разные года. Все вырученные деньги с продаж фотограф Крис Порш отправляет на благотворительность.
Сёстры с цветами для их мамы, 1978-2021
Отец со своими дочками, 1994-2021
Молодой человек на костылях, 1980-2021
Имя молодого человека с фота — Стивен Осбор, в прошлом байкер. Со временем он стал хорошим другом для Криса. Хотя, как признался сам фотограф, он не сразу узнал своего товарища в 2016 году, когда они впервые встретились для проекта «Воссоединение». Со временем люди меняются до неузнаваемости!
Морковка на палке, 1981-2021
По словам фотографа, это был один из самых забавных случаев воссоздания фото из прошлого. Ведь задний фон просто великолепен!
Работницы больницы на обеденном перерыве, 1983-2020
Ярмарка, 1985-2021
Девочки на фото только что сдали школьные экзамены, и спустя много лет они снова прокатились вместе на аттракционе и от души повеселились.