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Светлана Лобода вне закона в Литве

Светлана Лобода вне закона в Литве
Певица Светлана Лобода будет внесена в черный список Литвы. Украинская артистка после начала спецоперации уехала из России. Светлана Лобода выбрала местом жительства Литву, где еще и выступает, однако спустя время местные власти высказали свое сомнение из-за этого. Светлана Лобода вовсю налаживала быт в новой стране, куда привезла и двух наследниц. Также артистка не оставила в прошлом творческую деятельность — она колесит по миру с концертами. Таким положением дел оказались недовольны власти Литвы. Пресс-секретарь главы МИДа Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките сообщила о серьезных ограничениях для 40-летней исполнительницы. «После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнительницу в список персон нон грата», — заявила она.
Министр культуры Симонас Кайрис заметил, что невозможно игнорировать гнев жителей по поводу того, что блондинка выступает у них в стране. Да и сами организаторы латвийских концертов Светланы отказываются работать с ней и отменяют планы. Поэтому министр выступил с предупреждением другим работникам музыкальной сферы. «Организаторы частных мероприятий должны знать, что они рискуют, что такое лицо может в любой момент попасть в черный список — уже есть и такая судебная практика. И тогда они рискуют своими инвестициями, мероприятием, а государство будет на стороне правого», — цитирует Telegram-канал «Я все вам расскажу!». К слову, и у многих соотечественников Светлана не вызывает сочувствия. Внезапный патриотизм Лободы смешит пользователей Сети и ее коллег по цеху. Анастасия Приходько возмутилась, когда певица выпустила песню на украинском языке. «Еще скажи, что ты целомудренна. Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности и серьезные психологические проблемы», — злилась брюнетка.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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