. Тельцам нельзя подбирать монеты, Близнецам — смотреть в разбитое зеркало: каких примет стоит опасаться разным знакам зодиака

В мире существует огромное количество разных примет и суеверий, которые дошли до наших дней и не теряют свою актуальность. Среди самых распространенных: пятница 13-е, черная кошка, разбитые зеркала и рассыпанная соль.

Чтобы улучшить свою жизнь, всем людям нужно знать, каких примет их необходимо остерегаться относительно своего знака зодиака.

Каких примет опасаться Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам

Овен (21 марта — 19 апреля)

Люди этого знака любят приключения, адреналин и драйв. Но, есть один день, когда им необходимо усмирить свои желания и побыть дома — это пятница 13-е. В этот день у них возрастает риск получить какую-либо травму или нарваться на неприятности.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Есть примета которая говорит о том, что нужно подбирать железные монеты, найденные на дороге, якобы они сулят удачу. Но, данное суеверие может принести большой вред Тельцам и лишить их финансового благополучия.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Все знают о том, что смотреть в разбитое зеркало нельзя, иначе можно притянуть в свою жизнь много неприятностей. Поскольку Близнецы очень неуклюжие и у них может появляться навязчивая потребность смотреть в зеркало, даже если оно разбито.

Рак (22 июня — 22 июля)

Рассыпанная соль может привести к ссорам и конфликтам с близкими людьми. Чтобы всего этого избежать, представителям знака необходимо взять немного рассыпанной соли и бросить ее через левое плечо, это поможет отпугнуть от них все плохое.

Каких примет опасаться Львам, Девам, Весам и Скорпионам

Лев (23 июля — 22 августа)

Людям этого знака необходимо остерегаться приметы заранее поздравлять людей с праздником. Чтобы не притянуть неприятности в жизнь, делать это нужно своевременно, день в день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если у Дев остановились ручные часы, то им в данный день нужно проявлять особую осторожность с деньгами: ничего не давать в долг и не покупать. В противном случае могут появиться большие финансовые трудности, которые будут их преследовать еще слишком долго.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам следует остерегаться желтых цветов. Согласно имеющемуся поверью, они приносят одни беды и несчастья в жизнь людей, а также способствуют появлению ссор и приводят к расставанию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам необходимо опасаться острых предметов, которые им подарили. Если они получат в качестве презента ножи либо вилки, то впереди их ждет много неприятностей и ссор. Во избежание всего плохого, им необходимо завернуть острые края предметов в ткань и на некоторое время спрятать свой подарок как можно дальше.

Каких примет опасаться Стрельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы часто соглашаются на проведение разных экспериментов со своей внешностью. Тем, кто планирует сменить макияж, либо гардероб, можно делать все спокойно, но вот отрезать кончики волос не стоит. Если они сами себе будут отрезать волосы, то могут укоротить свою жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги еще те трудоголики, которые стараются обрести финансовое благополучие. Чтобы сохранить заработанное и приумножить его, представителям знака не следует оставлять на столе пустые бутылки и другую тару, иначе таким образом они могут привлечь в свою жизнь безработицу и безденежье.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям следует опасаться камня-опала, потому что если они будут его носить постоянно, то могут столкнуться с несчастьем и разными проблемами, которые будут сыпаться на них одна за одной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам следует обходить стороной черных кошек, ведь если они пребежат им дорогу, то они столкнутся с массой неприятностей и проблем. Еще в древности их считали символом неудачи.