. Том Хендерсон рассказал, когда пройдут бесплатные выходные в Call of Duty: Modern Warfare II
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Том Хендерсон рассказал, когда пройдут бесплатные выходные в Call of Duty: Modern Warfare II

Том Хендерсон рассказал, когда пройдут бесплатные выходные в Call of Duty: Modern Warfare II


Том Хендерсон, один из самых известных игровых инсайдеров, информация которого практически всегда подтверждается, анонсировал бесплатные выходные в игре Call of Duty: Modern Warfare II. Согласно его данным, все желающие смогут опробовать Call of Duty: Modern Warfare II уже в декабре — с 15 по 19 декабря мультиплеер шутера будет бесплатным на всех платформах, в том числе на приставках Xbox.

Инсайдер отмечает, что 14 декабря игра Call of Duty: Modern Warfare II получит межсезонное обновление, которое включает в себя, помимо прочего, возвращение многопользовательской карты Shipment. Другие детали о том, что ждать от межсезонного обновления Call of Duty: Modern Warfare II, Том Хендерсон не раскрыл.

Напомним, Call of Duty: Modern Warfare II побила все рекорды франшизы — выручка от игры за 10 дней преодолела $1 млрд.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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