. Трехлетний ребенок сгорел заживо в российской квартире
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Трехлетний ребенок сгорел заживо в российской квартире

Трехлетний ребенок сгорел заживо в российской квартиреВ Калининградской области трехлетний ребенок сгорел заживо в квартире

В Советске Калининградской области трехлетний ребенок сгорел заживо в квартире пятиэтажного дома на улице Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Инцидент произошел вечером 23 ноября. В момент возгорания в квартире находилась женщина с сестрой и тремя детьми. Когда на кухне начался пожар, мать смогла вынести из огня полуторагодовалого и пятимесячного детей, трехлетний мальчик погиб. По предварительным данным, причиной пожара стал сломанный холодильник.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, для выяснения точных причин возгорания и смерти ребенка назначены экспертизы.

Ранее в частном доме в Саратове заживо сгорела женщина с двумя детьми. Предварительной причиной пожара была названа непотушенная сигарета.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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