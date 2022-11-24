. "У него всегда были свои отношения с правдой": помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи
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"У него всегда были свои отношения с правдой": помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи

"У него всегда были свои отношения с правдой": помощник Шольца обвинил Бориса Джонсона во лжи

Пресс-секретарь канцлера ФРГ Олафа Шольца Штеффен Хебестрайт осудил экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за слова о том, что Германия в начале российской военной операции якобы ждала стремительного поражения Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Как утверждает официальный представитель Шольца, Джонсон, критикуя немецкого коллегу, солгал. Так, глава кабмина ФРГ вел с экс-лидером Великобритании переговоры незадолго до 24 февраля 2022 года: на них обсуждалась как раз возможная военная эскалация на Украине.


"Мы знаем, что у очень занимательного бывшего премьер-министра всегда были свои отношения с правдой. Данный случай ничем не отличается. Я думаю, что могу сказать это из первых рук, потому что я принимал участие в переговорах с тогдашним британским премьер-министром в Мюнхене всего за несколько дней до начала конфликта", — заявил пресс-секретарь канцлера Германии.

Накануне Джонсон в интервью CNN заявил, что руководство Германии перед началом военной операции России верило, что "было бы лучше, если все это закончилось быстро, а Украина сдалась". Пораженческое отношение к вопросу Берлин мотивировал "всевозможными вескими экономическими причинами". Кроме того, по словам экс-главы британского кабмина, возможность начала вооруженного конфликта отрицала Франция.

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По материалам: uposters.ru

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