. Удивительные и даже уникальные: День моржа в России отметят 24 ноября 2022 года

На Севере, где никогда не тает снег, постоянно дует сильный ветер и царит экстремально низкая температура воздуха, тоже живут животные. Это регион обитания белых медведей, пингвинов, моржей. Неспроста каждый год 24 ноября отмечается День моржа.

День моржа в России стали праздновать с 24 ноября 2008 года

День моржа стали праздновать с 2008 года. Инициирован он был двумя известными международными организациями: Советом, занимающимися морскими млекопитающими и WWF (Всемирный фонд дикой природы).

Толчком к учреждению данного праздника послужил целый ряд событий:

моржей в Тихом океане становится всё меньше;

моржи с арктического побережья на Чукотском море ближе к концу осени перебираются зимовать в Берингов пролив, где они очень уязвимы;

перемена климата ведёт к таянию льда, а это дом моржей, их место обитания. Неблагоприятная ситуация вынуждает животных искать себе новое место для жизни, другие побережья. Такой ход событий приводит к тому, что моржи концентрируются на суше и много молодняка в таких условиях погибает;

деятельность человека, то есть антропологический фактор – это ещё одна причина, губительно влияющая на количество особей в стадах.





Всё это вместе привело к тому, что многим разновидностям моржей грозит полное вымирание. Так, в Красной книге уже записаны такие виды моржей, как Атлантический и Лаптевский.

В настоящее время День моржа считается праздником арктическим. Но перед представителями WWF уже поставлена экологическая задача по присвоению данной акции повсеместного значения, аналогичного, к примеру, алтайскому Дню снежного барса.

Празднование Дня моржа призывает к ощущению общей ответственности всех людей за то, что происходит с дикими животными, с природой. Это призыв к более бережному и гуманному отношению к животным, которые живут вместе с человеком и зависят от его деятельности.

Охотиться на моржа в России могут только северные аборигены

Морж – это самое крупное животное из всех ластоногих. Самец может весить около полутора тонн и иметь длину тела до 4 метров. Самочки полегче (700-800 кг) и покороче (менее 3,5 м).





У всех моржей (и самцов, и самок) кожа очень толстая (примерно 4 см), а под ней ещё такой же толщины – запасы сала. На коже у моржа растут редкие волоски, а самая главная их особенность – это клыки.

Клыки выходят из верхней челюсти и представляют собой многофункциональное орудие: ими и питание найти можно, и от врага защититься, и из воды на сушу выбраться.

Образ жизни у моржей в основном лежачий. Самцов в группе находится 10-15 голов, а самок примерно 200. Располагается группа, как правило, на льдине постарше возрастом и выбирают самую длинную по протяжённости.

В меню у моржа моллюски, черви и ракообразные. Рыбу они употребляют крайне редко. Охотиться в России на моржей нельзя, кто нарушает закон, вынужден будет заплатить крупную сумму штрафа. Данным промыслом могут заниматься исключительно аборигены Чукотки и Якутии. Для них это испокон веков и еда, и обувь, и одежда. Ещё и поделки оригинальные из отходов промысла делают и продают как народное творчество.

Учёные собрали о моржах России много удивительных фактов





Учёные давно заняты изучением образа жизни и повадок самого крупного северного ластоногого. За это время ими собрано немало интересных фактов о моржах.

Если перевести слово «морж» с латинского, получится дословно — лошадь морская, которая гуляет, используя собственные зубы. Таким названием северного обитателя нарекли за его повадку использовать клыки для того, чтобы опереться на них и таким образом из моря выйти на берег. Со стороны может показаться, будто бы морж на клыках передвигается. Отсюда и название.

Продолжительность жизни млекопитающего составляет примерно 45 лет. Под ледяной водой моржу не холодно. Тепло ему помогает сохранять его толстая кожа и подкожный жир. Кожный покров моржа – это от общего веса животного примерно 20%.

Интересно, что под водой ластоногое спокойно себя чувствует в течение примерно получаса и ему не требуется срочно заполнить лёгкие свежим воздухом.





Северный житель морж – настоящий йог, потому что способен замедлить свой пульс. А вместе с остальными его достоинствами получается идеально приспособленное животное для того, чтобы в холодных водах океана чувствовать себя вполне комфортно.

Моржи, так же как и их дальние родственники дельфины, помогают друг другу. Стадо никогда не уляжется на отдых, пока не будут назначены часовые. И часовой никогда не позволит себе заснуть – он охранник стада, от которого зависит его безопасный отдых.

При возникновении угрозы, сторож поднимет такой рёв, что все отдыхающие тут же проснутся и бросятся в воду и уже там переждут опасность.

Интересным фактом из жизни моржей является также круговая забота о малышах. Уставшего моржонка в плавании обязательно посадят себе на спину, и это не обязательно будут родители – это может быть любой взрослый член группы.