. Украинская часть нефтепровода "Дружба" частично остановлена
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Украинская часть нефтепровода "Дружба" частично остановлена

Украинская часть нефтепровода "Дружба" частично остановлена

Участок трубопровода "Дружба" на территории Украины частично остановлен, прокачка нефти из Белоруссии в направлении Украины пока продолжается. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По словам Демина, прокачка остановилась по инициативе украинской стороны. Движение нефти в направлении из Белоруссии продолжается, но будет остановлено, если Киев не восстановит прокачку на участках района "Новгород — Волынский — Броды".


"Частично нефтепровод на Украине остановлен, по сообщению наших партнеров. Прокачка на Венгрию по плану остановлена уже трое суток и еще должна быть остановлена неделю", — заявил он.

В "Транснефти" добавили, что прокачка к Чехии и Словакии от "Будковце" продолжается благодаря ранее запасенным объемам нефти: они позволят трубопроводу работать в течение нескольких суток.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод "Дружба", по которому российская нефть доставляется в Европу в том числе транзитом через украинскую территорию.

Схема нефтепровода "Дружба", весна 2022 г.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Самарской области, проходит через Брянск, разветвляется на северный и южный участки, идет через Белоруссию, Украину, Польшу, ФРГ, Чехию, Словакию, Венгрию, Латвию и Литву. Россия оплачивает транзит по украинскому участку.

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По материалам: uposters.ru

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