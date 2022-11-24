. В Госдуме предложили штрафовать хозяев опасных пород собак за выгул без поводка и намордника

Вадим Карасев

Депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф в размере 1-3 тыс. рублей за выгул собак опасных пород без поводка и ошейника, пишет газета "Известия".

Законопроект "Об изменениях в КоАП РФ" предполагается введение новой статьи "Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах". В настоящее время такой запрет действует в отдельных регионах, а меры ответственности за нарушение практически нигде не прописаны. Авторы документа напомнили, что в нынешнем году было зафиксировано свыше 42 тысяч случаев нападения собак на людей.

Перечень собак опасных пород был утвержден кабмином в 2019 году. Перечень включил в себя 12 пород, в том числе американского бандога, бразильского бульдога, питбульмастифа и других.

Инициативу ЛДПР поддержали в большинстве фракций. Зампред Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что нужно установить и административную ответственность за укусы собак, причем не только особо опасных пород. В ближайшее время нижняя палата может принять эту норму во втором и третьем чтениях.

В прошлом году ЛДПР предлагала ввести в стране обязательное чипирование домашних собак, чтобы добиться ответственного поведения их хозяев. Такие законы действуют во многих странах Европы.