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В Испании заявили о трагической ситуации на Украине

В Испании заявили о трагической ситуации на УкраинеRebelión: Украину ожидает трагическая ситуация зимой из-за отсутствия света и воды

Для киевского режима складывается драматическая ситуация в преддверии зимы. Такое мнение выразил обозреватель Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión.

Он отметил, что власти «с уверенностью говорят о победе», в то время как половина Украины «уже завалена снегом, электричество отсутствует, воды мало». Казари подчеркнул, что настоящая трагедия произойдет с декабря по март, когда ударит настоящая зима.

Кроме того, обозреватель выразил мнение, что украинская армия дезорганизована. По его словам, она заходит лишь в те зоны, которые оставили российские войска. Казари также отметил, что мировой экономический кризис не позволяет оказывать Украине большую поддержку, а правительства США и Евросоюза «уже устали от высокомерия» украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Киевская область полностью обесточена, в регионе частично отсутствует водоснабжение и отопление. Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

До этого мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к жителям многоэтажных домов с рекомендацией уехать на зиму в село. Это связано с постоянными перебоями подачи электроэнергии на территории Украины.

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По материалам: lenta.ru

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