. В кабмине рассмотрят проект стратегии автопрома до 2025 года

Минпромторг внес на рассмотрение в Правительство проект стратегии автомобильной промышленности до 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писала «Парламентская газета», документ был подготовлен еще в августе. Им, в частности, предусмотрено выделение 2,7 триллиона рублей на перспективные проекты, отечественное производство и полный технологический суверенитет. Кроме того, ожидается выход на рынок объемом в 1,9 миллиона легковых машин.

«Проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года внесен в правительство 22 ноября и сейчас финализируется на площадке правительства», — заявили в Минпромторге.

Предполагается, что разработанная стратегия позволит обеспечить конкурентоспособность отечественного автопрома и возможность экспорта технологий на мировые рынки за счет создания инновационных производств электрических и гибридных машин.

В октябре Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, заявил, что после четырех месяцев падения промышленного производства в стране его уровень вернулся к показателям прошлого года. При этом производство автопром и металлургия, по его словам, также продолжают свое постепенное восстановление.

В конце июля Росстат сообщал, что производство легковых автомобилей в июле в стране увеличилось в 3,5 раза по сравнению с июнем. В целом объем выпуска машин составил 13 тысяч штук.