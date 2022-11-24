. В России для целевиков могут установить требования по успеваемости
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В России для целевиков могут установить требования по успеваемости

В России для целевиков могут установить требования по успеваемости

Для студентов, заключивших договор о целевом обучении, могут быть установлены требования к успеваемости в освоении дисциплин и модулей, необходимых им для работы. Соответствующее постановление утверждено Правительством и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный документ вносит изменения в постановление «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

Согласно решению кабмина, требования к успеваемости студента, заключившего договор о целевом обучении, могут быть введены по соглашению сторон. Подобные требования устанавливаются в отношении дисциплин, модулей и практик, при освоении которых формируются компетенции, дающие после освоения образовательной программы возможность вести профессиональную деятельность. 

Перечень данных дисциплин, модулей и практик и критерии выполнения требований к успеваемости определяет заказчик, они указываются в договоре о целевом обучении.

Решение о неисполнении гражданином, заключившим договор о целевом обучении, требований к успеваемости принимается заказчиком по результатам не менее двух промежуточных аттестаций. В этом случае происходит либо расторжение договора, либо сокращение материальной поддержки, определяемой заказчиком.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 января 2027-го.

Как писала «Парламентская газета», большинство бюджетных мест (до 75-100%) по ряду медицинских специальностей в 2023-2024 учебном году будет целевым. Также большие квоты — до 70% — установлены для приема целевиков на специальности в сферах самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. 

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По материалам: pnp.ru

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