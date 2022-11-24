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В России разработали позволяющее незрячим смотреть фильмы приложение

В России разработали позволяющее незрячим смотреть фильмы приложениеВ России разработали приложение «Особый взгляд», позволяющее незрячим смотреть фильмы

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» при поддержке Министерства культуры России разработал приложение «Особый взгляд», позволяющее людям с полной потерей зрения смотреть фильмы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Новое приложение поможет незрячим пользователям смотреть фильмы в кинозале или на любом домашнем устройстве, в том числе через стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры.

Глава благотворительного фонда Фатима Мухомеджан заявила, что приложение «Особый взгляд» — это не просто цифровое решение для незрячих, а уникальный инструмент содействия культурному развитию людей с нарушением зрения через доступность кинофильмов, выходящих в российский прокат. По ее словам, в реализацию этого проекта фонд вложил пять миллионов рублей.

«Ключевая часть в разработке — технология синхронизации аудиодорожки тифлокомментария со звуковой дорожкой фильма», — рассказала Мухомеджан.

По мнению руководителя фонда, после появления приложения можно будет сказать, что в киноиндустрии развивается инклюзия и дружелюбный подход по отношению к людям с особыми потребностями.

Эксперт по невизуальной доступности руководитель отдела разработки фонда «Искусство, наука и спорт» Павел Обиух, в свою очередь, уточнил, что приложение «Особый взгляд» полностью адаптировано для смартфонов с программами экранного доступа, которые озвучивают незрячим людям то, что происходит на экране, и помогают им пользоваться всеми функциями гаджетов.

Ранее сообщалось о том, что российские специалисты разработали мозговой имплант, который способен восстанавливать зрение и слух.

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По материалам: lenta.ru

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