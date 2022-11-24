. В России рекордно подешевел iPhone 14

Вадим Карасев

iPhone 14 - новейшая модель смартфона от Apple - в России продается по рекордно низкой цене, пишет Hi-Tech Mail.Ru. Гаджет в минимальной конфигурации на 128 ГБ изначально стоил не меньше 85 тысяч рублей, но теперь его можно приобрести в некоторых онлайн-магазинах менее чем за 60 тысяч рублей.

Выбирая это устройство, нужно обратить внимание на наличие лотка для физической SIM-карты, поскольку начиная с 14-й модели в Соединенных Штатах эти гаджеты продаются только с поддержкой eSIM. Эти смартфоны и продаются по сниженной цене.

7 сентября Apple презентовала линейку iPhone 14. У базовой модели 6,1-дюймовый OLED-дисплей - Super Retina XDR, чип Apple A15 Bionic (2021 года) и двойная основная камера с разрешением 12 Мп.

Эксперты предупреждали, что сервис хранения данных iCloud может использоваться для слежки за пользователями техники Apple, в том числе смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров на macOS.